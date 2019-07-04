Doğrudan, tek başına yağ yakımına etki eden bir besin yok. Ancak bazı besinler içerdikleri bir takım bileşikler sayesinde yağ yakımını destekliyor. Ancak bu desteği sağlayabilmeleri için de mutlaka sağlıklı bir beslenme tarzı, düzenli bir egzersizin parçası olması gerekiyor.