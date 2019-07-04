04 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Doğrudan, tek başına yağ yakımına etki eden bir besin yok. Ancak bazı besinler içerdikleri bir takım bileşikler sayesinde yağ yakımını destekliyor. Ancak bu desteği sağlayabilmeleri için de mutlaka sağlıklı bir beslenme tarzı, düzenli bir egzersizin parçası olması gerekiyor.
Diyetisyen Emel Terzioğlu Arslan böyle bir düzen içinde bazı besinlerin yağ yakımına yardımcı olabileceğini söylüyor.
Yeşilçay; içerdiği fenolik bileşikler (EGCG: epikateşin, epikateşin gallat, epigallokateşin, epigallokateşin gallat) sayesinde hem vücutta yağ depolanmasını önlüyor hem de yağ yakımını hızlandırıyor.
Bazı çalışmalar yeşil çaydaki fenolik bileşiklerin alınan enerjinin bağırsaklar tarafından emilimini azalttığını söylüyor. Yeşil çay termojenik etkisi ile de metabolizma hızını artırır. Arslan, doktorunuzun herhangi bir nedenle yeşilçayı yasaklamadığı sürece ve gebe değilseniz günde 2-3 fincan yeşil çay içebileceğinizi belirtiyor.
Yoğurt; kalsiyum içeriği sayesinde özellikle karın çevresindeki yağlanmanın azalmasına yardımcı oluyor. Ayrıca içeriğindeki konjuge linoleik asit sayesinde yağ yakımını destekliyor. Protein içeriğinin yüksek olması da metabolizmanın hızlanmasına destek oluyor. 1 kase yoğurda 1’er çay kaşığı karabiber, zerdeçal ve keten tohumu ekleyerek tüketirseniz yağ yakma etkisi maksimumda oluyor.
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