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YAĞ DÜŞTÜ! Son dakika: Ayçiçek yağı fiyatları düşüşe geçti! İşte güncel yağ fiyatları...

YAĞ DÜŞTÜ! Son dakika: Ayçiçek yağı fiyatları düşüşe geçti! İşte güncel yağ fiyatları

Yağ fiyatları 9 Mart Çarşamba günü düşüşe geçti. Rusya'nın Azak Denizi'nden çıkışı kapatmasıyla yağ yüklü gemiler Türkiye'ye gelemedi. Yaşana ithalat sıkıntısı ve "Son bir aylık yağ kaldı!" uyarısı sonrası müşteri marketlerde yağ kalmadı. Ancak Rusya'nın gemilerin yola çıkmasıyla ilgili izin vermesi Hazine ve Maliye Bakanı ile son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen açıklamalar sonrası yağ fiyatları düşüşe geçti.

09.03.2022 - 08:52 | Güncelleme: MERAK EDİLENLER

  • Yağ fiyatları düşüşe geçti. Rusya'nın Azak Denizi'ni yağ yüklü gemilere açması öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den gelen açıklamalrın ardından yağ fiyatları 100 liraya kadar düştü.  Peki, 8 Mart A101 - ŞOK - BİM yağ fiyatları ne kadar? Yağ fiyatları daha da zamlanacak mı? İşte Hazine ve Maliye Baknı Nureddin Nebati'den gelen yağ açıklaması...

  • BAKAN NEBATİ'DEN RAHATLATAN AÇIKLAMA

    Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması ödül töreninde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, fiyat istikrarını sağlamanın birinci öncelikleri arasında olduğunu belirtti. Bakan Nebati, "20 Aralık öncesinde manipülatif hatta ihanete varan hareketlerin arkasında kim olduğunu biliyor ve gereğini yapıyoruz şeklinde" konuştu. Nebati, "Hiçbir şey yapmasak bile temmuz ayına kadar yetecek ayçiçek yağı stokumuz var. 'Kuyruk var, yokluk var' gibi söylentileri yayanlar ülkeye ihanet ediyor. Operasyon çekenlere karşı biz de operasyon çekeceğiz" dedi

  • BAZI MARKALAR 250 LİRAYI AŞTI

    Geçen yıl ithal edilen ham ayçiçek yağının yüzde 80'i Rusya ve Ukrayna'dan temin edilmişti. Rusya-Ukrayna savaşı sürerken, iki ülkeden ham madde ithal eden yağ sektöründe fiyat  artışı yaşandı.  Güncel Ayçiçek yağı 5 lt fiyatları 200 liranın üzerini buldu. Bazı internet sitelerinde 5 litre ayçiçek yağı fiyatı 350 lirayı, 18 litrelik teneke yağ fiyatı 964 lirayı buldu.

  • SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

    Yağ fiyatlarındaki artış sosyal medyanın gündeminde yer aldı. #Yağfiyatları ve #5litre etiketleri  Twitter üzerinden gündem olurken konuyla ilgili binlerce twit atıldı.

  • YAĞ FİYATLARI ZAMLANACAK MI?

    Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Coşkun Dönmez, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin, bu iki ülkeden hububat ve ay çekirdeği ithal eden Türkiye'yi olumsuz etkileyeceğinden endişeli olduklarını dile getirdi. 

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