Geleceği olumsuz görme hatası: Bir kere diyet yaptım zayıfladım, geri aldım zaten başaramam gibi olmamış şeyleri olumsuz düşünerek diyeti bırakanlar çok. Halbuki bir gün akşama kadar bile diyeti bozsanız diğer güne hiçbir şey yok gibi başlamanız yine o hafta kilo vermenizi sağlayacaktır.