Yağ ayrıştırma fabrikasında yangın

Dilovası Organize Sanayi Bölgesi'nde yağ ayrıştırma fabrikasının çökertme havuzu bölümünde söküm işlemi yapıldığı sırada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında maddi hasar oluştu.