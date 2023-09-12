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        Haberler Televizyon Yabani dizisi konusu nedir ve gerçek hikaye mi? Yabani dizisi oyuncuları kimler?

        Yabani dizisi konusu nedir ve gerçek hikaye mi? Yabani dizisi oyuncuları kimler?

        Fox TV'nin yeni sezon dizilerinden biri olan Yabani, bu akşam ilk bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Başrollerini Halit Özgür Sarı ile Simay Barlas'ın üstlendiği dizi, her Salı günü saat 20:00'de yayınlanacak. İşte, şimdiden merakla beklenen Yabani dizisinin konusu, oyuncuları ve gerçek hikaye olup olmadığına ilişkin bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2023 - 16:02 Güncelleme: 12.09.2023 - 16:02
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        • 1

          Tamamen kurgusal bir hikaye olan, yönetmen koltuğunda M. Çağatay Tosun’un oturduğu, senaryosunu ise Hilal Yıldız’ın kaleme aldığı ‘Yabani’ dizisi, bu akşam izleyicilerle buluşuyor. Çekimlerin İstanbul'un Beşiktaş ve Galata gibi semtlerinde gerçekleştirilen Yabani dizisine dair ayrıntıları derledik!

        • 2

          YABANİ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

          Köklü bir aileden kaçırılıp sokaklara düşen bir çocuğun, yıllar sonra evine dönmesi ile kendini yeniden var etme mücadelesini anlatan Yabani, ilk tanıtımıyla büyük beğeni topladı. Barış Manço'nun Yaz Dostum şarkısı eşliğinde karakterlerin görüldüğü tanıtımda iki farklı dünya ve bu dünyalarda yaşanan hayatlar ekrana geldi.

        • 3

          YABANİ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

          Yaman - (Halit Özgür Sarı)

          Rüya - (Simay Barlas)

          Serhan Soysalan - (Yurdaer Okur)

          Alaz Soysalan - (Bertan Asllani)

          Şebnem - (Şebnem Hassanisoughi Bilgiç)

        • 4

          YABANİ 1. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

          Kendini bildi bileli sokaklarda hayatta kalma mücadelesi vermiş olan Yaman, çocukken yollarının kesiştiği Cesur, Asi ve Umut’la kendine bir aile kurmuştur. Neden ve nasıl sokağa düştüklerinden bihaber olan bu dört genç, çocukluk travmalarını geride bırakıp birbirlerine tutunmayı seçmişlerdir.

        • 5

          Yaşadıkları zor hayat koşullarına rağmen mutludurlar. Tek dertleri Umut’un tedavisidir. Umut’un yürüyebilmesi için “Mucize Doktor” diye reklamı yapılan yabancı bir doktora umut bağlamışlardır. Ancak bu doktor yılda bir kez Türkiye’ye gelmekte ve sadece o gün sınırlı sayıda hasta görmektedir. Ve muayene ücreti bu çocukların hayatlarında bir arada görmedikleri bir meblağdır.

          Yaman kağıt toplamaya çıktığı rutin bir günün sonunda Rüya ve Alaz’la karşılaşır ve kendini tuhaf bir yolculuğun içinde bulur. Bu iki şımarık gence yardım etmek üzere girdiği bu küçük maceranın onu kayıp çocukluğuna kadar götüreceğinden habersizdir henüz…

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        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
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