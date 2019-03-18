18 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yeni yıla hızlı bir başlangıç yapan ve şubat ayında da bunu devam ettiren yabancılara konut satışı, ilk iki ayda 6 bin 489 adede ulaştı. Geçen yılın ocak-şubat döneminde 3 bin 471 adet konut yabancıya satılırken, bu da yüzde 87'lik artışa işaret etti.
Bu yılın şubat ayında yabancılara konut satışı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 92,1 artış göstererek bin 729'dan 3 bin 321'e yükseldi. Böylece yabancılara konut satışında tarihin en iyi şubat rakamları görüldü.
Verilere göre, İstanbul, yabancıların konut alırken tercih ettiği illerdeki ilk sırayı koruyor. Geçen şubat ayında İstanbul'dan 604 konut satın alan yabancılar, yeni yılın şubat ayında bin 440 konutun sahibi oldu. Yabacıların İstanbul'dan konut alımı, şubatta geçen yılın aynı aynında göre yüzde 138,4 artış kaydetti.
Antalya, satılan 672 konutla yabancıların en çok tercih ettiği ikinci il oldu. Antalya'yı 196 konutla Ankara, 192 konutla Bursa, 138 konutla Yalova ve 80 konutla Sakarya takip etti.
Yabancılara konut satışında en fazla artışın yaşandığı il ise yüzde 180 ile Ankara oldu. Ankara'yı yüzde 138,4 artışla İstanbul ve yüzde 97,3 yükselişle Mersin izledi.
Yabancılara en fazla konut satışının yapıldığı ilk 10 il incelendiğinde, Trabzon'da geçen yılın şubat ayına göre yabancıya konut satışında yüzde 26,8'lik düşüş yaşanması dikkati çekti.
Yılın ocak-şubat dönemi incelendiğinde İstanbul'da 2 bin 801, Antalya'da bin 273, Ankara'da 378, Bursa'da 369, Yalova'da 300 ve Sakarya'da 215 adet konutun yabancılara satıldığı görüldü.
Yabancılara konut satışında 100 sınırını aşan iller sırasıyla 142 adetle Samsun, 139 adetle Mersin, 110 adetle Muğla ve 106 adetle Trabzon oldu.
İKİ AYDA KONUT SATIŞI BİNİ GEÇTİ
Türkiye'de konut sahibi yabancıların uyrukları dikkate alındığında, Iraklılar, liderliğini korudu. Geçen yılın şubat ayında 308 konut satın alan Iraklılar, bu yılın şubat ayında 628 konutun sahibi oldu.
Iraklıları, 307 konutla İranlılar, 236 konutla Ruslar, 166 konutla Afganlar ve 1150 konutla Kuveytliler takip etti.
Şubat ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla konut satışlarının en fazla arttığı ülke yüzde 376,7 ile Yemen olurken, bu ülkeyi yüzde 171,7 ile Ürdün ve yüzde 151,6 ile İran izledi.
Bu yılın ocak-şubat döneminde ülke uyruklarına göre yabancılara yapılan konut satış rakamları incelendiğinde Iraklılara bin 233, İranlılara 612, Ruslara 431, Afganlara 357 ve Kuveytlilere 280 adet konut satışı gerçekleştirildi.
İllere göre yabancılara yapılan konut satış adetleri şöyle:
|İller
|Şub.18
|Şub.19
|Ocak-Şubat 2018
|Ocak-Şubat 2019
|İstanbul
|604
|1.440
|1.149
|2.801
|Antalya
|415
|672
|842
|1.273
|Ankara
|70
|196
|141
|378
|Bursa
|134
|192
|295
|369
|Yalova
|84
|138
|174
|300
|Sakarya
|44
|80
|95
|215
|Mersin
|37
|73
|79
|139
|Samsun
|37
|64
|73
|142
|Muğla
|38
|59
|79
|110
|Trabzon
|71
|52
|153
|106
|Diğer İller
|195
|355
|391
|656
|TOPLAM
|1.729
|3.321
|3.471
|6.489
Geçmiş şubat aylarında yabancılara konut sayış adetleri şöyle:
|Dönem
|Satılan konut sayısı
|Şub.13
|716
|Şub.14
|1.071
|Şub.15
|1.369
|Şub.16
|1.585
|Şub.17
|1.306
|Şub.18
|1.729
|Şub.19
|3.321
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