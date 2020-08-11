"Yabancıya konut satışında rekor Çin’de"

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Gayrimenkul brokerleri tarafından ve brokerler için tasarlanmış interaktif 3D satış platformu CuEngine, Turkey Co-CEO’su Adil Yaman, corona virüs dönemiyle dijital satışların çok arttığını belirterek, “Yabancı müşteriler corona virüsten dolayı gelemiyorlar. O ülkelerdeki acenteler projelerini online sunup satışlarını online yapıp vatandaşlık ve pasaport başvurularını yapıyorlar.” dedi.

Yaman “CuEngine olarak karantina döneminde bile ev satmaya devam ettik. Satın alma işlemlerinin tümünü online yapabiliyorsunuz. Müşteri bir daireyi beğenip almaya karar verdiğinde o daireyi rezerve edebiliyor, satışı online yapabiliyor. Tek eksik kısım tapu devrinde yaşanıyor. Onu da yaşadığı ülkeden vekalet ilettiğinde satışı tamamlıyoruz. Böylece Türkiye'ye gelmeden ev almak mümkün oluyor. "

"ÇİNLİLERDEN TALEP ÇOK"

Yabancı satışlarında Çinlilerde çok fazla bir artış olduğunu belirten Yaman, "Çinliler Türk pasaportuna sahip olduklarında Avrupa ülkelerine ve Amerika’ya çok kolay vize alabiliyorlar. Bu çok büyük bir etken. Talepler, önümüzdeki 1-2 yıl boyunca Arap ülkelerinden ziyade bu tarz ülkelerden gelecek." dedi

"ŞEHİR MERKEZLERİNE İLGİ"

Yaman, "Yabancılar daha çok şehir merkezine yakın projelere ilgi gösteriyor. Beykoz, Maslak, Ümraniye gibi ilçelerde 2+1, 3+1 dairelere yönelim var. Yabancılardan tamamen vatandaşlık alıp Türkiye’ye taşınmayı düşünmeyenler ise bir yerine iki, üç küçük daire alıp yatırım yapabiliyor. Yabancıya satışta dünyada 1800'den fazla aktif acente ile birlikte çalışıyoruz. Bunlar kendini ispatlamış profesyonel acenteler. 3D sunum sistemlerimizi kullanan projelerde 1,5 milyar dolardan fazla bir satış cirosu var. Bizim yönettiğimiz Türkiye’deki projelerde 100 milyon dolar satış cirosunu geçtik." dedi