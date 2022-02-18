AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) istatistiklerinden derlenen bilgiye göre, yabancılara yapılan konut satışı ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 56,5 artarak 4 bin 186 oldu. Geçen ay toplam konut satışları içinde yabancıların payı yüzde 4,7 olarak gerçekleşti.

Ocakta en çok konutu 761 adetle İranlılar alırken, onu 513 konutla Iraklılar, 479 ile Rusya vatandaşları izledi.

Satışlarında ilk sırayı 1.771 adetle İstanbul alırken, Antalya'da 914 adet, Ankara'da ise 269 adet konut yabancılar tarafından alındı.

Geçen ay 4 bin 186 olarak gerçekleşen yabancıya satış adedi, tüm zamanların en yüksek ocak ayı rakamı olarak kayıtlara geçti. Söz konusu rakam ocak ayları baz alındığında 2021'de 2 bin 675, 2020'de 3 bin 907, 2019'da 3 bin 168, 2018'de 1.742, 2017'de ise 1.386 şeklindeydi.

"DURGUN SEZONA RAĞMEN ÖNEMLİ ARTIŞ"

Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği (GİGDER) Başkanı Ömer Faruk Akbal, yaptığı açıklamada, kış koşulları ve yarıyıl tatili nedeniyle satışların durgun kabul edildiği bir döneme rağmen önemli oranda artış gözlemlendiğini söyledi.

Akbal, "Dövizdeki artışla para birimi değerlenen yabancıların vakit kaybetmeden gayrimenkul piyasasına yönlendiklerini, ABD'dan Avrupa'ya, Orta Doğu'dan Türk Cumhuriyetlerine kadar pazarın hızla genişlediğini deneyimliyoruz." dedi.

Bu rakamların ilerleyen günlerde artmasını beklediklerini dile getiren Akbal, konuttaki rekabetçi getirinin hem iç hem de dış piyasada yatırımcıların dikkatini çekmeyi sürdürdüğünü bildirdi.

Akbal, KGF desteklerinin inşaat sektöründe de gündeme alınmasının değerlendirilmesinde fayda gördüklerini belirterek, bu durumda Türkiye'nin hem gayrimenkul hem de sanayi ve teknoloji sektörlerinde uluslararası doğrudan yatırımlarda aldığı payın rekor kırabileceğini sözlerine ekledi.

"70 BİN HEDEFİ İÇİN İYİ BİR BAŞLANGIÇ OLDU"

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım da yabancılara yapılan satışların toplam içindeki payının giderek arttığını belirterek, geçen yıl ortalama yüzde 3'ler seviyesinde olan oranın yüzde 5'e yaklaştığını bildirdi.

Durbakayım, "Özellikle Almanya ve İngiltere'den gerçekleşen ve geçen yılın aynı dönemine göre 2 kattan fazla artan alımlar dikkati çekiyor. Dolayısıyla 70 bin hedefi için iyi bir başlangıç oldu." diye konuştu.

Üreticiler olarak daima bardağın dolu tarafına baktıklarını dile getiren Durbakayım, kamunun atacağı her adıma destek vermeye devam edeceklerini, olumlu beklentilerin sürmesi için özel bankaların ve ham madde tedarikçilerinin de fedakarlık yapması gerektiğini vurguladı.