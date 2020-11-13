Yabancıya konut satışında 2020 beklentisi 7 milyar dolar

AA

Inhouse Global Yönetim Kurulu Başkanı da olan Ergüven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2010 yılından beri yabancıya gayrimenkul satışı yaptıklarını kaydederek, yurt dışında yaptıkları tanıtım çalışmaları ve organizasyonlarıyla Türkiye'ye yatırımcı çektiklerini anlattı.

Türkiye'nin yabancıya gayrimenkul satışında Mütekabiliyet Yasası'nın çıkmasından sonra 2013'te çıkışa geçtiğini dile getiren Ergüven, aradan geçen sürede tüm sıkıntılara rağmen önemli eşiklerin aşıldığını, ciddi rakamlara ulaşıldığını aktardı.

Ergüven, bu yıl pandemiye rağmen Türkiye'nin yabancıya satışta iyi gittiğini, ocak-eylül döneminde konut satışında sadece yüzde 18 kayıpla 26 bin adet rakamının aşıldığını bildirdi.

Ekim rakamlarının henüz açıklanmadığını ifade eden Ergüven, "Ancak sektörden aldığımız veriler çok iyi olduğu yönünde. 6 bin adet civarında düşünüyoruz. Yıl sonunda 35 bini rahat geçip 40 bini buluruz." diye konuştu.

Ergüven, Türkiye'nin gayrimenkulde çok yüksek potansiyele sahip olduğuna vurgu yaparak, gayrimenkul yatırım fonlarının daha aktif kullanarak, daha efektif tanıtım gerçekleştirerek ve bu alana yoğunlaşarak çok yüksek rakamlara ulaşılabileceğini söyledi.

- "Alıcı profili yükseldi, pandemi Güney ve Ege illerine ilgiyi artırdı"

Fatih Ergüven, yabancı gayrimenkul alıcısında bu yıl profilin yükseldiğini belirterek, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Şu an piyasada alıcı olan yabancı konut müşterisinin profilinin geçen yılların üzerinde olduğunu görüyoruz. Bu yıl Avrupalılar İstanbul'dan hiç olmadığı kadar konut alıyor. Bunun sebeplerine değinecek olursak birincisi kur avantajı. İkincisi ise insanlar pandemiyi Türkiye'de geçirmek istiyor. Çünkü daha güzel ve daha havadar bir ülkedesiniz. Önemli olan bir konu da sağlık sistemi. Pandemi sürecinde Avrupa'da sağlık sistemi tıkanırken bizde böyle bir şey yaşanmadı. Bu çok önemli."

Ergüven, bu yıl İsveçlilerin ve Almanların Türkiye'ye ilgisinin arttığını kaydederek, İran'ın dışında Pakistan, Hindistan ve Çin'den de Türk gayrimenkul piyasasına talep olduğunu söyledi.

Yabancıların en çok konutu İstanbul'dan aldığını hatırlatan Ergüven, "Antalya, Muğla ve Aydın gibi Akdeniz ve Ege illerimizden satışlar tekrar artmaya başladı. Bodrum'a, Kuşadası'na, Didim'e ilginin bu kadar hızlı artmasını beklemiyorduk. Avrupalıların tekrar Türkiye'yi radarına alması önemli." dedi.

Ergüven, Afrika'dan ve Güney Amerika'dan da henüz istenilen düzeyde olmasa da ilgi artışı gördüklerini kaydederek, "Türkiye'ye gelen yabancı kim olursa olsun burayı sevdiği için ülkemize geliyor. Fiyatlar makul ve yaşam standartları üst düzey." diye konuştu.

- "2023 beklentimiz 20 milyar dolar"

GİGDER Yönetim Kurulu Üyesi Ergüven, konut alan yabancıda profilin yükselmesiyle satış adedinde düşüş yaşansa da gelirde kayıp olmayacağını belirterek, geçen yıl elde edilen 6,7 milyar dolar gelirin 7 milyar dolara ulaşmasını beklediklerini söyledi.

Ergüven, "Özellikle Antalya ve Bodrum gibi bölgelerden de satışların artması, yüksek potansiyelli alıcıların gelmesiyle ortalama gayrimenkul satış değerinin 170-180 bin dolar civarında olmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı. Alıcı profilinde ve satılan ürünlerde çeşitlilik sağlayarak 20 milyar dolara rahat bir şekilde ulaşılabileceğini vurgulayan Ergüven, gayrimenkul yatırım fonlarının önemine dikkati çekti.

Ergüven, 2023'te hedeflerinin 20 milyar dolar olduğunu, pandeminin bitmesiyle bu rakama ulaşmak için gece-gündüz çalışacaklarını anlattı.

- "Yurt dışında ofis sayımızı artırıyor, Kuzey Afrika'ya açılıyoruz"

Ergüven, Inhouse Global olarak Türkiye dışında Kuveyt, Ürdün ve Dubai'de ofislerinin bulunduğunu belirterek, Mısır, Libya, Cezayir, Tunus ve Sudan'da yenilerini açacaklarını, Kuzey Afrika açılımıyla ciddi alıcıları Türkiye'ye getireceklerini söyledi.

Yıllık 500'den fazla konut satışına aracılık yaptıklarını dile getiren Ergüven, 8 yılda satışına aracılık yaptıkları konutlardan Türkiye'ye gelen dövizin 500 milyon dolar civarında olduğunu sözlerine ekledi.