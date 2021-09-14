AA

8 ayda yabancıya konut satış adedinde 31 bin rakamına yaklaşılırken, tüm zamanların en yüksek dönemsel rakamı görüldü

TÜİK istatistiklerinden derlenen bilgiye göre, Türkiye'nin yabancıya konut satışındaki bu yıl yakaladığı ivme devam ediyor.

Mayıstaki tam kapanma nedeniyle görülen düşük rakamlar dışında hemen hemen tüm aylarda önemli satış adetlerine ulaşıldı. Yabancıya konut satışı 8 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47,6'lık artışla 30 bin 849 adet oldu. Bu rakam, tüm zamanların rekoru olarak kayıtlara geçti.

Ocak-ağustos döneminde en düşük rakam tam kapanma nedeniyle 1.776 adetle mayısta görülürken, sonraki aylarda bu rakam katlandı. Haziranda 4 bin 748, temmuzda 4 bin 495, ağustosta ise 5 bin 866 adetlik konut satışı gerçekleşti.

Ağustosta yakalanan satış adedi tüm zamanların en yüksek ikinci rakamı olarak kayıtlara geçti. En yüksek aylık satış adedi 2018 Ekim'de 6 bin 276 adetle görülmüştü.

SATIŞTA İSTANBUL, YATIRIMDA IRAKLILAR ZİRVEDE

Ocak-ağustos dönemi baz alındığında yabancılara en çok konut satışı yapılan illerin başında 14 bin 788 adetle İstanbul yer aldı.

İstanbul'u 5 bin 897 adetle Antalya, 1.988 ile Ankara, 1.410 ile Mersin, 939 ile Yalova, 648 ile Sakarya, 543 ile Samsun, 530 ile İzmir, 499 ile Muğla takip etti.

En çok konut alan milletler sıralamasında ise başı 4 bin 631 adetle Iraklılar çekerken, İranlılar 4 bin 600 ile ikinci sırada yer aldı.

İlk 8 ayda Ruslar 2 bin 575, Afganlar 1.819, Almanlar 1.186, Kazakistan vatandaşları 1.129, Kuveytliler 873, ABD vatandaşları 871, Azerbaycan Türkleri 858, Yemenliler 810 adet konut yatırımı gerçekleştirdi.

"ABD VATANDAŞLARI KONUT ALIMINDA AĞUSTOSTA 8. SIRAYA YÜKSELDİ"

Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği (GİGDER) Başkanı Ömer Faruk Akbal, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, yabancıya satışın sürekli artan grafiğinin bu yılki hedef olan 50 binlik adede ulaşmaya giderek daha çok yaklaştırdığını belirterek, en çok konut satın alan ülkeler sıralamasında ABD'nin yakaladığı ivmeye dikkati çekti

Akbal, dünyanın en çok göç alan ülkesi ABD'nin göç vermeye başladığını, ABD'lilerin Türkiye'den konut alımında ağustosta 19. sıradan 8'inciliğe yükseldiğini söyledi.

Geçen yıl ağustosta 58 adet olan ABD'lilerin aldığı konut sayısının bu sene 173'e yükseldiğini ve 3'e katladığını dile getiren Akbal, yüzde 198 artış yakalandığını bildirdi.

Akbal, "Bu veri, bugün dünyada en çok göç alan ülkenin salgınla sınırları ne kadar aştığını, Türkiye'ye de göç verir hale geldiğini, ülkemizin iklimden sağlığa, eğitimden, turizm değerlerine kadar pek çok açıdan uluslararası gayrimenkul alımında ne kadar cezbedici olduğunu gösteriyor." dedi.

Ağustosta Kazakistan başta olmak üzere Kuveyt, Ürdün gibi pazarların yükseldiğini, Sudan ve Çin'de yeniden hareketliliğin görüldüğünü anlatan Akbal, "İstanbul, Antalya, Ankara ve Mersin, sıralamada önde, fakat Yalova, Bursa ve İzmir'de adetsel bazda artış öne çıkıyor. Bugün Türkiye'de çok farklı coğrafyalar da giderek daha fazla ilgi görüyor. Bu da sektörümüz ve ülkemiz adına sevindirici." diye konuştu.

"YABANCIYA SATIŞTA BATININ AYAK SESLERİNİ DUYMAYA BAŞLADIK"

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım ise, yabancıya konut satışında Almanya ve ABD'nin ilk 10'a girdiğini belirterek, yabancıya konut satışında batının ayak seslerini duymaya başladıklarını söyledi.

Dövizdeki dalgalanma ve salgının etkisiyle yılın geriye kalan son 4 ayında en az 15 bin adetlik satış yapılmasını beklediklerini dile getiren Durbakayım, "Böylece 2019'da yakalanan 45 bin 483 adetlik zirveyi aşarak yeni bir tarihi satış rekorunu yakalayacağımızı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Helmann Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün de yaz aylarıyla birlikte yabancıya satışta yakalanan ivmenin yılın geriye kalan döneminde de devam etmesini beklediklerini söyledi.

Türkiye'nin salgına rağmen iyi bir turizm sezonu geçirdiğini, bunun da yabancıya konut satışına yansıdığını dile getiren Özgün, küresel salgınla birlikte Avrupa ve batı ülkelerinden konut yatırımının arttığını, bunun da Türkiye'ye güvenin bir göstergesi olduğunu anlattı.