Türk Lirası'ndaki değerlenme yabancı yatırımcının gayrimenkul iştahını kesti. REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi'ne göre kasım ayında, markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların yüzde 8'lik kısmı yabancı yatırımcılara yapıldı. Yabancı yatırımcı oranı ekim ayında yakaladığı son iki yılın rekor seviyesinin ardından ilk kez düştü. Son altı aylık ortalamanın yüzde 13 olduğu yabancı yatırımcılara satışlar temmuz ayında yüzde 9, ağustos ayında yüzde 11, eylül ayında yüzde 18, ekim ayında ise yüzde 19 oranında gerçekleşmişti. Dolar/TL'nin 7.24 ile tarihi zirvesine ulaştığı 13 Ağustos'un ardından rekor seviyelere taşınan yabancı alımlarının, kurun 5.50 seviyesinin altına gerilediği kasım ayında hız kestiği dikkat çekti.

MARKALI KONUT SATIŞLARININ YÜZDE 8'İ YABANCILARA YAPILDI

REIDIN-GYODER

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre yabancıya konut satışları eylül ayında yüzde 151.1 artarak 5 bin 615 , ekim ayında ise yüzde 134.4 artarak 6.276 oldu.



VATANDAŞLIK BEDELİ 1 MİLYON DOLARDAN 250 BİN DOLARA İNDİRİLMİŞTİ



Yabancıların vatandaşlığa geçişi için gereken asgari taşınmaz bedeli 18 Eylül'de 1 milyon dolardan 250 bin dolara indirilmişti. 6 Aralık'ta yapılan düzenleme ile yabancıların 250 bin dolarlık gayrimenkul alımı karşılığı Türk vatandaşlığı kazanması uygulamasında, gayrimenkulün satış vaadinin de geçerli olması hüküm altına alınmıştı. Yabancılar Türkiye’den en az 250 bin dolarlık konut aldıklarında, taşınmazın peşin olarak satışının vaat edildiğine dair noterden düzenlenen sözleşmenin üç yıl süreyle devri ve terkini yapılamayacağı taahhüdüyle tapu siciline şerh ederek konutun tapusunun çıkmasını beklemeden Türk vatandaşlığını elde edebiliyor.



KONUT FİYATI DA KİRA DA YERİNDE SAYDI



Türkiye Satılık Konut Fiyat Endeksi'ne göre Türkiye genelinde konut satış fiyatları da konut kira değerleri de yatay bir seyir izledi. Türkiye genelinde konut satış fiyatları son bir ayda yüzde 0.30 artarken, son üç ayda yüzde 0.53, son altı ayda yüzde 1,98 artış gösterdi. Konut kira değerleri ise son bir ayda yüzde 0.10, artarken, son üç ayda yüzde 0.07 azaldı. Son 6 aydaki artış yüzde 3.54 oldu.