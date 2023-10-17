11. İNSANLARIN FES GİYDİĞİ DÜŞÜNCESİ

Bazı kesim turistler Türkiye'de daha önce bulunmadıkları için fes giyildiğini düşünebiliyor. Türkiye'ye geldiklerinde de böyle bir şey olmadığını görünce şaşırıyorlar.