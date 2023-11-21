Yabancıların kaldığı evde cinayet

Yabancı uyrukluların kaldığı evde cinayet
Bursa'da, yabancı uyruklu kişilerin kaldığı apartman dairesinde çıkan tartışma cinayetle sonlandı. Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
Bursa'nın Gemlik ilçesi Ilıca Caddesi üzerinde bulunan bir apartman dairesinde meydana gelen olayda, yabancı uyruklu kişiler arasında tartışma çıktı.
Kısa sürede bıçakla kavgaya dönüşen olayda, 3 kişi bıçaklandı. Ağır yaralanan bir kişi olay yerinde hayatını kaybederken, diğer 2 yaralı sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
İsmi öğrenilemeyen kişinin cansız bedeni, incelemelerin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ekiplerin olaya ilişkin soruşturması sürüyor.