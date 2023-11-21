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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yabancıların kaldığı evde cinayet

        Yabancı uyrukluların kaldığı evde cinayet

        Bursa'da, yabancı uyruklu kişilerin kaldığı apartman dairesinde çıkan tartışma cinayetle sonlandı. Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 12:26 Güncelleme: 21.11.2023 - 12:26
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        Yabancıların kaldığı evde cinayet
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        Bursa'nın Gemlik ilçesi Ilıca Caddesi üzerinde bulunan bir apartman dairesinde meydana gelen olayda, yabancı uyruklu kişiler arasında tartışma çıktı.

        Kısa sürede bıçakla kavgaya dönüşen olayda, 3 kişi bıçaklandı. Ağır yaralanan bir kişi olay yerinde hayatını kaybederken, diğer 2 yaralı sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        İsmi öğrenilemeyen kişinin cansız bedeni, incelemelerin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ekiplerin olaya ilişkin soruşturması sürüyor.

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