Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Borsa

Yabancılardan 399 milyon dolarlık hisse alımı

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 398,8 milyon dolarlık hisse senedi aldı

Giriş: 05.07.2023 - 15:38 | Güncelleme: ABONE OL
Yabancılardan 399 milyon dolarlık hisse alımı
AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 23 Haziran haftasında net 398,8 milyon dolarlık hisse senedi, 14,2 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 5 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

Yabancılar böylece 12 Kasım 2021'den bu yana haftalık bazda en yüksek hisse senedi alımı gerçekleştirdi.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 16 Haziran itibarıyla 23 milyar 132,9 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 23 Haziran itibarıyla 23 milyar 729,2 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 893,1 milyon dolardan 911,3 milyon dolara, ŞBS stokları da 66,7 milyon dolardan 71,8 milyon dolara çıktı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Süper Aile De Luca 15 Temmuz’da AKM’de!
Süper Aile De Luca 15 Temmuz’da AKM’de!
Gaziantep'teki fabrika yangınında ağır bilanço: 35 milyon dolar
Gaziantep'teki fabrika yangınında ağır bilanço: 35 milyon dolar
Maltepe Belediyesi'nde silahlı saldırgan paniği!
Maltepe Belediyesi'nde silahlı saldırgan paniği!
Dışişleri Bakanı Fidan, Blinken ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Blinken ile görüştü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.