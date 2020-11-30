AA

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, Türkiye genelinde bugüne kadar yabancılara 15 bin 814 arsa ve arazi, 213 bin 308 konut satıldığını bildirdi.

Yabancılara mülk satışının başladığı günden bu yana satış, satış suretiyle pay temliki, satış ipotek gibi yollarla edindiği bu gayrimenkullerin toplam miktarı 67 milyar 238 milyon 100 bin 25 lira oldu.

Adlı, yaptığı açıklamada, yabancıların Türkiye'den taşınmaz edinimlerine ilişkin bilgi verdi.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yabancılara gayrimenkul satışına olan etkisini değerlendiren Adlı, "Pandemide yabancılarla ilgili yurt dışı giriş-çıkışlar yasaklanınca veya sınırlı hale gelince alım-satım ciddi anlamda bir duraksama yaşadı." dedi.

Vatandaşlık edinme ile ilgili şartların yumuşatıldığını anımsatan Adlı, daha önce 1 milyon dolarlık gayrimenkul alanların vatandaşlık hakkı edinirken, bu rakamın 250 bin dolara düştüğünü, bunun da bir miktar satış taleplerine yansıdığını belirtti.

Geçen yıllara göre satış rakamlarını değerlendiren Adlı, "Konut alım satımları geçen seneye göre biraz daha düştü. Aslında bir talep var ama pandemiden dolayı geliş gidiş durunca bir kesintiye uğradı diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Adlı, gayrimenkul satış rakamlarına da dikkati çekerek, "Bugüne kadar yabancılara Türkiye genelinde 15 bin 814 tane arsa ve arazi (arsa, tarla, bağ, bahçe vb),213 bin 308 adet de konut (mesken, dükkan, ofis vb) satıldı." değerlendirmesini yaptı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre, yabancıların, Türkiye'den bugüne kadar satış, satış suretiyle pay temliki, satış ipotek gibi yollarla edindikleri 229 bin 122 taşınmazın toplam satış miktarı 67 milyar 238 milyon 100 bin 25 liraya ulaştı.

Yabancılar, 2020 yılında ekim sonu itibarıyla ise satış, satış suretiyle pay temliki, satış ipotek gibi yollarla arsa (arsa, bağ, bahçe, tarla vb) ve konut (mesken, dükkan, ofis vb) olarak toplam 36 bin 946 taşınmaz edindi.

Bu yılın satış miktarı da 18 milyar 478 milyon 509 bin 431 lira olarak gerçekleşti.

YABANCILARIN TERCİHİ İSTANBUL VE ANTALYA OLDU

Yabancıların 2020'de en çok taşınmaz aldığı illerin başında ise 17 bin 212 taşınmaz ile İstanbul yer aldı. İstanbul'u 6 bin 418 satış rakamıyla Antalya, 2 bin 330 satışla Ankara, 1260 satışla Bursa ve 1153 satışla Yalova takip etti.

İstanbul'u tercih eden yabancı uyrukluların çoğunluğunu İran, Irak, Afganistan, Çin ve Yemen vatandaşları oluşturdu.

Antalya'da ise Rusya Federasyonu başı çekerken İran, Kazakistan, Almanya ve Ukraynalıların da tercihi bu şehir oldu.

Başkente en çok talep ise Irak vatandaşlarından geldi. Irak'ı, İran, Afganistan, Azerbaycan ve Somali talip etti.

ALMANLAR ARSAYA, İRANLILAR KONUTA YATIRIM YAPTI

Yabancılara arsa ve arazi satışında Almanlar, 202 arsa edinimiyle başı çekti.

Almanya'nın ardından, sırasıyla Irak (194),Afganistan (173),İngiltere (130) ve İran (117) en çok arsa satışı yapılan ülkelerden oldu.

Konut satışında ise sırasıyla İran (5 bin 939),Irak (5 bin 315),Rusya (2 bin 408),Afganistan (1791) ve Almanya (1111) uyruklu vatandaşlar Türkiye'yi tercih etti.