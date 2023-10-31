Yabancılar kahvaltıda bu yüzünden portakal suyu içiyormuş

Portakallar ilk başta konserve halinde satılmaya başladı ancak yapış yapış oluyor ve rengi hemen kahverengiye dönüyordu. Bu nedenle satışlar tam olarak istenilen düzene oturmadı. Raflarda uzun süre kalabilen meyve suyu üretilmeye başladı.

Ayrıca bu üretim meyve sıkacağının da icat edilmesini sağladı. Pazarlama algısını iyice oturtan üreticiler sabahları portakal suyunun içilmesi, akşamları ise limonata içilmesi gerektiğini düşündürttü. Böylece portakal suyu sofralardan eksik olmamaya başladı.