17 NİSAN 2020
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Yabancılar ilk çeyrekte en fazla İstanbul ve Antalya'dan konut aldı

Yabancılara yılın ilk çeyreğinde en fazla konut satışı yapılan iller İstanbul, Antalya ve Ankara oldu. İstanbul'daki satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,4 artışla 5 bin 375'e yükselirken, Antalya'da 2 bin 151, Ankara'da 665 konut satışı gerçekleştirildi.

17.04.2020 - 11:04 | Güncelleme: ABONE OL
Yabancılar ilk çeyrekte en fazla İstanbul ve Antalya'dan konut aldı
AA

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgiye göre, yabancıya konut satışı ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 14 arttı ve 9 bin 618'den 10 bin 948'e çıktı.

Yabancıların bu dönemde konut alımında en çok tercih ettiği il 5 bin 375 satışla İstanbul oldu. İstanbul'u, 2 bin 151 konutla Antalya, 665 konutla Ankara, 371 konutla Bursa ve 339 konut satışıyla Yalova izledi.

İstanbul ve Antalya'da yabancıların satın aldığı konut sayısının 7 bin 526 olduğu dikkate alınırsa, yabancılara toplam konut satışının yarısından fazlası bu iki ilde gerçekleşmiş oldu.

- Trabzon ve Aydın ilk 10'dan düştü, İzmir ve Mersin listeye girdi

Geçen yılın ilk çeyreğinde yabancılara konut satışında ilk 10'da bulunan Trabzon ve Aydın, bu yılın ocak-mart döneminde listede yer almadı. Bu illerin yerine listeye İzmir ve Mersin dahil oldu. Listeye yeni giren bu illerden Mersin'de 273, İzmir'de 209 konut yabancılara satıldı.

- İranlılar zirvede

Yılın ilk çeyreğinde en çok konut satılan yabancılar İranlılar oldu. Bu dönemde İran vatandaşları 1864 konut aldı. Bu ülke vatandaşlarını 1856 konut alımıyla Iraklılar, 763 alımla Ruslar, 644 alımla Afganlar ve 386 alımla Yemenliler takip etti.

2019 ve 2020 yılı ilk çeyreklerinde illere göre yabancılara yapılan konut satışları şöyle:

Yıl

Şehirler

Ocak

Şubat

Mart

Toplam

2020

İstanbul

1.875

1.987

1.513

5.375

Antalya

762

805

584

2.151

Ankara

235

265

165

665

Bursa

163

115

93

371

Yalova

128

131

80

339

Mersin

91

72

110

273

Sakarya

95

80

60

235

Samsun

94

83

57

234

İzmir

56

79

74

209

Muğla

59

58

64

181

Diğer iller

349

330

236

915

    

10.948

 

Şehirler

Ocak

Şubat

Mart

Toplam

2019

İstanbul

1.361

1.440

1.520

4.321

Antalya

601

672

626

1.899

Ankara

182

196

173

551

Bursa

177

192

121

490

Yalova

162

138

110

410

Sakarya

135

80

104

319

Muğla

51

59

28

138

Trabzon

54

52

49

155

Samsun

78

64

54

196

Aydın

63

41

33

137

Diğer iller

304

387

311

1.002

    

9.618

 

 

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