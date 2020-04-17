Yabancılar ilk çeyrekte en fazla İstanbul ve Antalya'dan konut aldı

AA

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgiye göre, yabancıya konut satışı ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 14 arttı ve 9 bin 618'den 10 bin 948'e çıktı.

Yabancıların bu dönemde konut alımında en çok tercih ettiği il 5 bin 375 satışla İstanbul oldu. İstanbul'u, 2 bin 151 konutla Antalya, 665 konutla Ankara, 371 konutla Bursa ve 339 konut satışıyla Yalova izledi.

İstanbul ve Antalya'da yabancıların satın aldığı konut sayısının 7 bin 526 olduğu dikkate alınırsa, yabancılara toplam konut satışının yarısından fazlası bu iki ilde gerçekleşmiş oldu.

- Trabzon ve Aydın ilk 10'dan düştü, İzmir ve Mersin listeye girdi

Geçen yılın ilk çeyreğinde yabancılara konut satışında ilk 10'da bulunan Trabzon ve Aydın, bu yılın ocak-mart döneminde listede yer almadı. Bu illerin yerine listeye İzmir ve Mersin dahil oldu. Listeye yeni giren bu illerden Mersin'de 273, İzmir'de 209 konut yabancılara satıldı.

- İranlılar zirvede

Yılın ilk çeyreğinde en çok konut satılan yabancılar İranlılar oldu. Bu dönemde İran vatandaşları 1864 konut aldı. Bu ülke vatandaşlarını 1856 konut alımıyla Iraklılar, 763 alımla Ruslar, 644 alımla Afganlar ve 386 alımla Yemenliler takip etti.

2019 ve 2020 yılı ilk çeyreklerinde illere göre yabancılara yapılan konut satışları şöyle:

Yıl Şehirler Ocak Şubat Mart Toplam 2020 İstanbul 1.875 1.987 1.513 5.375 Antalya 762 805 584 2.151 Ankara 235 265 165 665 Bursa 163 115 93 371 Yalova 128 131 80 339 Mersin 91 72 110 273 Sakarya 95 80 60 235 Samsun 94 83 57 234 İzmir 56 79 74 209 Muğla 59 58 64 181 Diğer iller 349 330 236 915 10.948 Şehirler Ocak Şubat Mart Toplam 2019 İstanbul 1.361 1.440 1.520 4.321 Antalya 601 672 626 1.899 Ankara 182 196 173 551 Bursa 177 192 121 490 Yalova 162 138 110 410 Sakarya 135 80 104 319 Muğla 51 59 28 138 Trabzon 54 52 49 155 Samsun 78 64 54 196 Aydın 63 41 33 137 Diğer iller 304 387 311 1.002 9.618