Yabancılar hangi şehirlere yatırım yaptı?

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EVA Gayrimenkul Değerleme, son iki yılda yabancı yatırımcıların Türkiye’de gerçekleştirdikleri gayrimenkul yatırımlarını ilk 10 ülke bazında ve en fazla tercih edilen ilk 10 ili temel alarak masaya yatırdı.

Türkiye’de gerçekleştirilen yabancı yatırımlarını toplam hisseye isabet eden yüzölçümü ve tüm işlemler bazında değerlendiren EVA Gayrimenkul Değerleme, yatırımların 2022’nin ilk 9 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre metrekare bazında yüzde 4 arttığını ortaya koydu.

Yüzölçümü bazında Irak, satış adedi olarak Rusya Federasyonu ilk sırada yerini aldı, Ukrayna da sırada ilk ona girdi. Yabancıların gayrimenkul yatırımlarında en çok tercih ettiği il ise İstanbul olurken, İstanbul’u Antalya, Sakarya, Kocaeli, Bursa, Yalova, Muğla, Mersin, Ankara ve İzmir izledi.

Verileri değerlendiren EVA Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı, 2022 yılı ilk 9 ayı itibariyle, yabancıların Türkiye genelindeki toplam hisseye isabet eden yüzölçümü bazında tüm gayrimenkul yatırımları incelediğinde ilk sırada Irak’ın yer aldığını belirterek, “Irak’ı Yemen, Amerika Birleşik Devletleri, Kuveyt, Afganistan, Almanya, İran, Rusya Federasyonu, Kazakistan ve Ukrayna takip ediyor. 2022 yılı ilk 9 ayı itibariyle Türkiye genelinde yabancılara yapılan toplam gayrimenkul satış adetinde ise, geçen yıllarda mülk adedi alımında 3.sırada olan Rusya Federasyonu geçtiğimiz sene ilk sırada yer alan İran’ı geçerek ilk sırayı aldı” dedi.

Başka bir gelişmenin de Ukrayna vatandaşlarının listeye girmesi olduğunu sözlerine ekleyen Yazıcı, “Geçen yıllarda ilk 10’da olmayan Ukrayna vatandaşları mülk ediniminde ilk ona girip 7.sıraya yerleşti. Özetle, savaş halinde olan her iki ülkenin vatandaşlarının da ülkemizi tercih etmesi son derece önemli bir gösterge olarak karşımıza çıktı.

GAYRİMENKUL YATIRIMINDA İSTANBUL, ANTALYA VE SAKARYA İLK ÜÇTE

Tüm gayrimenkul cinsinden en çok tercih edilen illerde toplam hisseye isabet eden yüzölçümü bazında 2022 yılı ilk 9 ay itibariyle yabancıların gayrimenkul yatırımlarında en çok tercih ettiği il İstanbul olurken, İstanbul ilini sırası ile Antalya, Sakarya, Kocaeli, Bursa, Yalova, Muğla, Mersin, Ankara ve İzmir izledi.

Tüm gayrimenkul cinsinden 2022 yılı ilk 9 ay itibariyle en çok tercih edilen illerde satış adeti bazında ise ilk sırayı İstanbul aldı. İstanbul ilini sırası ile Antalya, Mersin, Ankara, Bursa, Yalova, İzmir, Sakarya, Muğla ve Kocaeli izledi.