AA

Yabancılara 2019'da en çok konut satışı yapılan iller İstanbul, Antalya ve Ankara oldu. İstanbul'daki satışlar geçen yıl 2018'e kıyasla yüzde 46,2 artarak 20 bin 857'yi bulurken, Antalya'da 8 bin 951, Ankara'da 2 bin 539 konut satışı gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgiye göre, yabancıya konut satışı 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 14,7 artarak 39 bin 663'ten 45 bin 483'e yükseldi.

Yabancıların geçen yıl konut alımında en çok tercih ettiği il 20 bin 857 konutla İstanbul oldu. İstanbul'u, 8 bin 951 konutla Antalya, 2 bin 539 konutla Ankara, 2 bin 213 konutla Bursa ve 1696 konutla Yalova izledi.

İstanbul ve Antalya'da yabancıların satın aldığı konut sayısı 29 bin 808'e yükseldi. Böylece toplam satışın yarısından fazlası, bu iki ilde gerçekleşmiş oldu.

EN YÜKSEK ARTIŞ İSTANBUL VE ANKARA'DA

Yabancılara yapılan toplam satışın yüzde 90'ı geçmişte bu kesimin en çok alım yaptığı ilk 10 ilde gerçekleşti. Bu iller arasında 4'ünde satışlar artarken, 6 ilde geriledi. Yabancıya konut satışında en yüksek artışın gerçekleştiği il İstanbul oldu. 2018'de yabancılara 14 bin 270 konutun satıldığı bu ilde geçen yıl satışlar yüzde 46,2 artış gösterdi. İstanbul'daki artışı yüzde 19 ile Ankara, yüzde 12 ile Antalya izledi. Satışları en çok gerileyen il yüzde yüzde 30,4 ile Trabzon, yüzde 21,8 ile Aydın ve yüzde 18,6 ile Bursa olarak kayıtlara geçti.

MERSİN İLK 10'DAN DÜŞTÜ, MUĞLA TEKRAR LİSTEYE GİRDİ

2018'de yabancılara konut satışında ilk 10'da bulunan Mersin, geçen yıl listede yer almadı. 2018'de 1022 konut satışıyla 9'uncu sırada yer alan Mersin'in yerine Muğla listeye dahil oldu. Geçen yıl Muğla'da 957 konut yabancılara satıldı.

Sektör temsilcileri, yabancıya konut satışının 2020'de de artmasının beklendiğini, hükümetin verdiği destek ve teşviklerin yanı sıra vatandaşlık hakkının 250 bin dolara düşürülmesinin de bu artışta etkili olmasının öngörüldüğünü bildirdi.

IRAKLILAR YİNE ZİRVEDE

Türkiye'de geçen yıl en çok yabancıya konut satışı 2018'de olduğu gibi yine Iraklılara yapıldı. Bir yılda Irak vatandaşları toplam 7 bin 596 konut aldı. Iraklıların toplam alımdaki payı yüzde 16,5 oldu. Bu ülke vatandaşlarını 5 bin 423 konut alımıyla İranlılar, 2 bin 893 alımla Ruslar, 2 bin 191 alımla Afganlar, 1 bin 564 alımla Yemenliler takip etti.

İllere göre son 2 yılda yabancılara yapılan konut satışları şöyle: