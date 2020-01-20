20 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yabancılara 2019'da en çok konut satışı yapılan iller İstanbul, Antalya ve Ankara oldu. İstanbul'daki satışlar geçen yıl 2018'e kıyasla yüzde 46,2 artarak 20 bin 857'yi bulurken, Antalya'da 8 bin 951, Ankara'da 2 bin 539 konut satışı gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgiye göre, yabancıya konut satışı 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 14,7 artarak 39 bin 663'ten 45 bin 483'e yükseldi.
Yabancıların geçen yıl konut alımında en çok tercih ettiği il 20 bin 857 konutla İstanbul oldu. İstanbul'u, 8 bin 951 konutla Antalya, 2 bin 539 konutla Ankara, 2 bin 213 konutla Bursa ve 1696 konutla Yalova izledi.
İstanbul ve Antalya'da yabancıların satın aldığı konut sayısı 29 bin 808'e yükseldi. Böylece toplam satışın yarısından fazlası, bu iki ilde gerçekleşmiş oldu.
EN YÜKSEK ARTIŞ İSTANBUL VE ANKARA'DA
Yabancılara yapılan toplam satışın yüzde 90'ı geçmişte bu kesimin en çok alım yaptığı ilk 10 ilde gerçekleşti. Bu iller arasında 4'ünde satışlar artarken, 6 ilde geriledi. Yabancıya konut satışında en yüksek artışın gerçekleştiği il İstanbul oldu. 2018'de yabancılara 14 bin 270 konutun satıldığı bu ilde geçen yıl satışlar yüzde 46,2 artış gösterdi. İstanbul'daki artışı yüzde 19 ile Ankara, yüzde 12 ile Antalya izledi. Satışları en çok gerileyen il yüzde yüzde 30,4 ile Trabzon, yüzde 21,8 ile Aydın ve yüzde 18,6 ile Bursa olarak kayıtlara geçti.
MERSİN İLK 10'DAN DÜŞTÜ, MUĞLA TEKRAR LİSTEYE GİRDİ
2018'de yabancılara konut satışında ilk 10'da bulunan Mersin, geçen yıl listede yer almadı. 2018'de 1022 konut satışıyla 9'uncu sırada yer alan Mersin'in yerine Muğla listeye dahil oldu. Geçen yıl Muğla'da 957 konut yabancılara satıldı.
Sektör temsilcileri, yabancıya konut satışının 2020'de de artmasının beklendiğini, hükümetin verdiği destek ve teşviklerin yanı sıra vatandaşlık hakkının 250 bin dolara düşürülmesinin de bu artışta etkili olmasının öngörüldüğünü bildirdi.
IRAKLILAR YİNE ZİRVEDE
Türkiye'de geçen yıl en çok yabancıya konut satışı 2018'de olduğu gibi yine Iraklılara yapıldı. Bir yılda Irak vatandaşları toplam 7 bin 596 konut aldı. Iraklıların toplam alımdaki payı yüzde 16,5 oldu. Bu ülke vatandaşlarını 5 bin 423 konut alımıyla İranlılar, 2 bin 893 alımla Ruslar, 2 bin 191 alımla Afganlar, 1 bin 564 alımla Yemenliler takip etti.
İllere göre son 2 yılda yabancılara yapılan konut satışları şöyle:
İller
2019 satış
İstanbul
20.857
Antalya
8.951
Ankara
2.539
Bursa
2.213
Yalova
1.696
Sakarya
1.247
Muğla
957
Trabzon
935
Samsun
885
Aydın
837
Diğer iller
4.366
Toplam
45.483
İller
2018 satış
İstanbul
14.270
Antalya
7.938
Bursa
2.720
Ankara
2.133
Yalova
2.063
Sakarya
1.366
Trabzon
1.344
Aydın
1.070
Mersin
1.022
Samsun
956
Diğer iller
4.781
Toplam
39.663
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!