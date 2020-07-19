Yabancılara arsa ve konut satışında, bu yılın ilk yarısında geçen senenin aynı dönemine göre düşüş oldu.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, dünyadaki gibi Türkiye'yi de etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, yabancıların konut ve arsa alımını etkiledi.
Yabancılara geçen yılın ilk altı ayında 1016 arsa, 20 bin 408 konut, bu senenin aynı döneminde ise 977 arsa, 16 bin 145 konut satıldı. Yabancıların arsa ve konut alımında ilk tercihleri İstanbul ve Antalya oldu.
Bu yılın ilk yarısında yabancıların en çok arsa aldığı ilk 10 il şöyle sıralandı:
"İstanbul 253, Antalya 80, Bursa 49, Manisa 49, Muğla 44, Sakarya 40, Tekirdağ 31, İzmir 26, Trabzon 26, Ankara 25."
Yılın ilk altı ayında yabancılara İstanbul'da 8 bin 151, Antalya'da 2 bin 811, Ankara'da 1002, Bursa'da 504, Yalova'da 451, Mersin'de 393, İzmir'de 373, Samsun'da 321, Muğla'da 294, Sakarya'da ise 292 konut satıldı.
TÜRKİYE'DE EN FAZLA KONUTU İRANLILAR ALDI
Aynı dönemde Türkiye'den en fazla arsayı alan ilk 10 ülke şunlar oldu:
"Almanya 96, Afganistan 88, Irak 74, İran 59, Fas 50, Ürdün 48, Azerbaycan 43, İngiltere 40, Filistin 38, Katar 38."
En fazla konutun satıldığı ilk 10 ülke ise 2 bin 865 ile İran, 2 bin 510 ile Irak, 984 ile Rusya Federasyonu, 958 ile Afganistan, 556 ile Yemen, 544 ile Çin, 488 ile Ürdün, 473 ile Azerbaycan, 453 ile Almanya ve 443 ile Filistin olarak sıralandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!