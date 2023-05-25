Yabancılar 27.6 milyon dolarlık hisse sattı

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurtdışında yerleşik kişiler, 18 Mayıs haftasında net 27,6 milyon dolarlık hisse senedi, 4,2 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 3,1 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurtdışında yerleşik kişilerin 12 Mayıs itibarıyla 24 milyar 936,2 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 18 Mayıs itibarıyla 22 milyar 660,9 milyon dolara indi.

Aynı dönemde yurtdışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 957,6 milyon dolardan 1 milyar 126,2 milyon dolara çıkarken, ŞBS stokları 72,5 milyon dolardan 68,8 milyon dolara geriledi.

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