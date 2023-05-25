Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Borsa

Yabancılar 27.6 milyon dolarlık hisse sattı

Yurtdışında yerleşik kişiler, geçen hafta 27,6 milyon dolarlık hisse senedi sattı

Giriş: 25.05.2023 - 14:55 | Güncelleme: ABONE OL
Yabancılar 27.6 milyon dolarlık hisse sattı
AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurtdışında yerleşik kişiler, 18 Mayıs haftasında net 27,6 milyon dolarlık hisse senedi, 4,2 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 3,1 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurtdışında yerleşik kişilerin 12 Mayıs itibarıyla 24 milyar 936,2 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 18 Mayıs itibarıyla 22 milyar 660,9 milyon dolara indi.

Aynı dönemde yurtdışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 957,6 milyon dolardan 1 milyar 126,2 milyon dolara çıkarken, ŞBS stokları 72,5 milyon dolardan 68,8 milyon dolara geriledi.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Görenler şoke oldu! Kasadaki kamyonla köprüye çarptı
Görenler şoke oldu! Kasadaki kamyonla köprüye çarptı
Adana'daki yeni konteyner kentte yaşam başladı
Adana'daki yeni konteyner kentte yaşam başladı
Yolcu otobüsü kamyona çarptı: Ölü ve yaralılar var
Yolcu otobüsü kamyona çarptı: Ölü ve yaralılar var
Defne Devlet Hastanesinde 2 hafta içinde ameliyatlara başlanacak
Defne Devlet Hastanesinde 2 hafta içinde ameliyatlara başlanacak

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.