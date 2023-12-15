Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 7.813,40 %3,77
        DOLAR 29,0448 %0,13
        EURO 31,9138 %0,02
        ALTIN 1.900,38 %0,24
        FAİZ 38,38 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 22,50 %-0,10
        BITCOIN 42.610,00 %-0,90
        GBP/TRY 37,0662 %0,01
        EUR/USD 1,0982 %-0,10
        BRENT 76,72 %0,14
        ÇEYREK ALTIN 3.107,11 %0,24
        Haberler Ekonomi Borsa Yabancıdan son 3 yılın en büyük hisse alımı - Borsa Haberleri

        Yabancıdan son 3 yılın en büyük hisse alımı

        Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 562,4 milyon dolarla 13 Kasım 2020 haftasından bu yana en güçlü hisse senedi alımını gerçekleştirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.12.2023 - 09:19 Güncelleme: 15.12.2023 - 09:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yabancıdan son 3 yılın en büyük hisse alımı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

        Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 8 Aralık haftasında net 562,4 milyon dolarlık hisse senedi, 891,4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 2,3 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senedi (ŞBS) aldı.

        Yurt dışında yerleşik kişiler, son 6 haftada yaklaşık 1 milyar 366 milyon dolarlık hisse senedi alımı gerçekleştirirken, geçen haftaki 562,4 milyon dolarlık alım 13 Kasım 2020 haftasından bu yana en güçlü hisse senedi alımı olarak kayıtlara geçti.

        Yurt dışında yerleşiklerin 8 Aralık haftasındaki DİBS alımları ise 25 Ağustos 2017'den bu yana en yüksek alım olarak dikkati çekerken, son 6 haftadaki DİBS alımları 1 milyar 304 milyon dolara ulaştı.

        REKLAM

        Böylece geçen hafta toplam net portföy girişi, 1 milyar 453,8 milyon dolarla 21 Temmuz 2017'den bu yana en güçlü portföy girişi olarak kayıtlara geçti.

        Yurt dışında yerleşik kişilerin, 1 Aralık itibarıyla 30 milyar 331,5 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 8 Aralık'ta 30 milyar 736,2 milyon dolara çıktı.

        Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 1 milyar 461,5 milyon dolardan 2 milyar 425,5 milyon dolara yükselerek Mart 2022'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

        ŞBS stokları da 8 Aralık haftasında 56,1 milyon dolardan 58,3 milyon dolara çıktı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        2 yaşındaki çocuğa cinsel istismar ile eziyet! Caninin cezası belli oldu!
        2 yaşındaki çocuğa cinsel istismar ile eziyet! Caninin cezası belli oldu!
        Altı yıldır kayıp olan İngiliz çocuk Fransa'da bulundu
        Altı yıldır kayıp olan İngiliz çocuk Fransa'da bulundu
        Düğüne gider gibi boşanmaya gitti!
        Düğüne gider gibi boşanmaya gitti!
        AB'de Ukrayna-Macaristan krizi!
        AB'de Ukrayna-Macaristan krizi!
        Balkanlar üzerinden geliyor! Sağanak yağmur ve fırtına var...
        Balkanlar üzerinden geliyor! Sağanak yağmur ve fırtına var...
        Kredi notu neden yükselecek?
        Kredi notu neden yükselecek?
        Geminid meteor yağmuru büyüledi
        Geminid meteor yağmuru büyüledi
        İki fotoğraf karesi! Van Gölü'ndeki çekilmeyi gözler önünde
        İki fotoğraf karesi! Van Gölü'ndeki çekilmeyi gözler önünde
        Emeğin payı 6 yılda 20.81 puan düştü
        Emeğin payı 6 yılda 20.81 puan düştü
        Hamilelikte şiddetli bulantı ve kusmaların nedeni bulundu
        Hamilelikte şiddetli bulantı ve kusmaların nedeni bulundu
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        "Finali hayal et İsmail Kartal"
        "Finali hayal et İsmail Kartal"
        Beşiktaş, galibiyetle veda etti
        Beşiktaş, galibiyetle veda etti
        İhanetin ardından kaleciye âşık oldu
        İhanetin ardından kaleciye âşık oldu
        En kötü 100 yiyecek tartışma yarattı
        En kötü 100 yiyecek tartışma yarattı
        Faruk Koca'ya rekor ceza!
        Faruk Koca'ya rekor ceza!
        CHP'de İmamoğlu ve Yavaş yeniden aday
        CHP'de İmamoğlu ve Yavaş yeniden aday
        "Adaletli liderlik!"
        "Adaletli liderlik!"
        "Yaşlı" gitti, şen döndü!
        "Yaşlı" gitti, şen döndü!
        Kredi maliyeti borsayı frenliyor mu?
        Kredi maliyeti borsayı frenliyor mu?
        Habertürk Anasayfa