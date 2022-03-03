Yabancıdan 466.8 milyon dolarlık satış

AA

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 87,1 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 25 Şubat haftasında net 87,1 milyon dolarlık hisse senedi, 370,8 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 8,9 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 18 Şubat itibarıyla 18 milyar 901,6 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 25 Şubat'ta 17 milyar 116,5 milyon dolara geriledi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 3 milyar 351 milyon dolardan 2 milyar 756,4 milyon dolara inerken, ŞBS stokları da 157,9 milyon dolardan 142,5 milyon dolara düştü.