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2020 yılı haziran ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 95.96 oranında bir azalış göstererek 214 bin 768 oldu.

Haziran ayında yabancıların en çok giriş yaptığı iller:

1-İstanbul %31,07 (66.725 ) 2-Edirne %30,26 ( 64.995 ) 3-İzmir %7,11 ( 15.263 ) 4-Antalya %5,77 ( 12.385 ) 5-Ankara %3,38 ( 7.260 )

Turizm Bakanlığı'nın yayımladığı geçici verilere göre Ocak-Haziran döneminde ise Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 75.06 azalarak 4 milyon 507 bin 479 olarak kayıtlara geçti.

Ocak-Haziran döneminde Türkiye'ye en çok Bulgaristan vatandaşları geldi:

ÜLKELER 2020* 2020 MİL.PAYI % 2019 2019 MİL.PAYI % 2018 2018 MİL.PAYI % Bulgaristan 421 416 9.35 1 236 280 6.84 987 957 6.19 Almanya 420 360 9.33 1 802 365 9.97 1 560 251 9.77 Gürcistan 337 939 7.50 857 888 4.75 1 049 026 6.57 Rusya Fed. 322 058 7.14 2 709 397 14.99 2 378 439 14.90 İran 225 858 5.01 882 146 4.88 1 142 111 7.15 DİĞER 2 779 848 61.67 10 588 430 58.58 8 850 217 55.42 GENEL TOPLAM 4 507 479 100.00 18 076 506 100.00 15 968 001 100.00 (*): Veriler geçicidir.