HABERTURK.COM

Kültür ve Turizm Bakanlığı Ocak-Ağustos döneminde Türkiye'ye gelen toplam ziyaretçi sayısını açıkladı. Bakanlık verilerine göre, yılın ilk 8 ayında toplam ziyaretçi sayısı 15 milyon 901 bin 147 oldu.

8 aylık toplama göre, yabancı ziyaretçi sayısı geçen yıla göre yüzde 94 oranında arttı ve 14 milyon 70 bin 771 milyon seviyesine yükseldi. Pandemi öncesi dönem ile karşılaştırıldığında ise, 8 aylık toplam ziyaretçi sayısı 2019'a göre yüzde 77 oranında düşmüş oldu.

2021 yılı Ocak-Ağustos döneminde Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerini 52 bin 454'ünün günübirlikçi olduğu belirtildi.

Ağustos ayında ise, Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 119.4 oranında bir artış göstererek 3 milyon 982 bin 168 olarak ölçüldü.

Ocak-Ağustos döneminde Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapıları ise şu şekilde açıklandı;

1-Antalya - Yüzde 36.1 (5 milyon 81 bin 752)

2-İstanbul - Yüzde 34.5 (4 milyon 854 bin 4)

3-Edirne - Yüzde 11.2 (1 milyon 573 bin 957)

4-Muğla - Yüzde 4.6 (642 bin 792 )

5-İzmir - Yüzde 2.9 (400 bin 561)