11 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Borsada, Merkez Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından, yerli ve yabancı yatırımcıların sahip oldukları hisselerin piyasa değerlerinden hesaplanan yabancı yatırımcı takas oranı, son iki haftadaki hızlı düşüşleri ile borsa uzmanlarının gündemini meşgul ederken, alım-satım verilerinin yabancı takasındaki düşüşü açıklamaması kafa karışıklığına neden olmuştu.
Konuya yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, yabancı yatırımcı takas oranındaki düşüşün büyük bir kısmı, yabancı yatırımcı mülkiyetinde bulunan önemli tutardaki hisse senedinin, kredi sözleşmesi karşılığında bir Türk bankasına rehin verilmesi nedeniyle oluştu.
Yabancı yatırımcı takas oranı, yılbaşından kasım ayı sonuna kadar yüzde 63-66 bandında dalgalı bir seyir izlemesinin ardından, son iki haftadaki düşüşle yüzde 60.5'e kadar geriledi.
Analistler, yabancı yatırımcıdan yerli bankalara yapılan rehin işlemlerinin, gerçek durumda mülkiyet olarak herhangi bir değişiklik yaratmasa da saklama hesabının değişmesi nedeniyle yabancı takas oranında düşüşe neden olduğunu belirterek, bu durumun geçici olduğunun göz ardı edilmemesi ve bu veri ile yapılan analizlerde dikkate alınması gerektiğini ifade etti.
HIZLI YÜKSELİŞ VE DÜŞÜŞLERDEN ETKİLENİYOR
Öte yandan borsa kotundan çıkma başvurusunda bulunan Beymen ve Denizbank'taki yabancı payının yüksek olması nedeniyle, bu paylarla ilgili değişikliklerin de yabancı yatırımcı takas oranını etkileyeceğine değinen analistler, bu şirket paylarının MKK tarafından hesaplama dışına çıkarılması ile oranların daha gerçekçi bir seviyeye işaret edeceğini söyledi.
Analistler, şirketlerin toplam piyasa değeri üzerinden hesaplanan takas oranlarının, hisse fiyatındaki hızlı yükseliş ve düşüşlerden de etkilendiğini belirterek, borsada son bir ayda etkili olan sektör ve hisse bazlı rallinin de yerli-yabancı takas oranlarında oynaklığın artmasına neden olduğunu dile getirdi.
Önümüzdeki dönemde halka açıklık oranı çok düşük başka bazı şirketlerin de borsa kotundan çıkabileceğini anımsatan analistler, bu dönemlerde, ilgili şirketin piyasa değeri büyüklüğü ve ortaklığın yerli ya da yabancı yatırımcı ağırlıklı olmasına göre takas oranında yine oynaklıklara neden olabileceğine dikkati çekti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!