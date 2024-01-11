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        Haberler Ekonomi Borsa Yabancı yatırımcının Borsa İstanbul'daki alım serisi sona erdi - Borsa Haberleri

        Yabancı yatırımcının alım serisi sona erdi

        Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 299,7 milyon dolarlık hisse senedi sattı. Böylece yabancı yatırımcının 9 haftalık alım serisi sona erdi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 11.01.2024 - 17:01 Güncelleme: 11.01.2024 - 17:07
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        Yabancı yatırımcının alım serisi sona erdi
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

        Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 5 Ocak haftasında net 299,7 milyon dolarlık hisse senedi ve 45,9 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) satarken, 11,1 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senedi (ŞBS) aldı.

        1.9 MİLYAR DOLARLIK ALIM YAPMIŞLARDI

        Bu veriyle beraber 5 Ocak haftasında yabancı yatırımcının Borsa İstanbul'daki 9 haftalık aralıksız alım serisi sona erdi. Söz konusu 9 haftada yabancılar 1 milyar 942 milyon dolarlık net hisse senedi alımı gerçekleştirmişti.

        Yurt dışında yerleşik kişilerin, 29 Aralık itibarıyla 29 milyar 536 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 5 Ocak'ta 29 milyar 196,6 milyon dolara indi.

        Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 2 milyar 637,3 milyon dolardan 2 milyar 517,5 milyon dolara gerilerken, ŞBS stokları 56,2 milyon dolardan 66,6 milyon dolara yükseldi.

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