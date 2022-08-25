Yabancı yatırımcıdan yılın en yüksek hisse alımı

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 19 Ağustos haftasında net 366,2 milyon dolarlık hisse senedi ve 2,7 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) alırken, 9,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 12 Ağustos itibarıyla 16 milyar 945,3 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 19 Ağustos'ta 18 milyar 188,4 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 1 milyar 329,5 milyon dolardan 1 milyar 344,5 milyon dolara, ŞBS stokları da 104 milyon dolardan 106,5 milyon dolara çıktı.