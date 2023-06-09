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Yabancı yatırımcıdan 52 milyon dolarlık hisse satışı

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 52 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Giriş: 09.06.2023 - 07:58 | Güncelleme: ABONE OL
Yabancı yatırımcıdan 52 milyon dolarlık hisse satışı
AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 2 Haziran haftasında net 52 milyon dolarlık hisse senedi ve 300 bin dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) satarken, 15 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 26 Mayıs itibarıyla 21 milyar 499,2 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 2 Haziran itibarıyla 23 milyar 330,7 milyon dolara çıktı.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 1 milyar 104,6 milyon dolardan 1 milyar 27,8 milyon dolara ve ŞBS stokları 76,5 milyon dolardan 72,9 milyon dolara geriledi.

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