Yabancı yatırımcı Borsa İstanbul'da 5 haftada 523 milyon dolarlık satış yaptı - Borsa Haberleri

Yabancı yatırımcı Borsa İstanbul'da 5 haftada 523 milyon dolarlık satış yaptı - Borsa Haberleri

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 27 Ekim haftasında net 67.9 milyon dolarlık hisse senedi 10.4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 2.4 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senedi (ŞBS) sattı.

Son verilerle beraber yabancı yatırımcı Borsa İstanbul'da 5 hafta üst üste satış tarafında yer alırken, söz konusu dönemde 523.7 milyon dolarlık net hisse senedi satışı gerçekleştirmiş oldu.

Borsada son 5 haftada yurt dışı yerleşiklerin net satışları:

Hafta Değişim (milyon $) 27.10.2023 -67.94 20.10.2023 -107.15 13.10.2023 -12.59 6.10.2023 -237.75 29.09.2023 -98.28 Toplam -523,71

Yurt dışında yerleşik kişilerin, 20 Ekim itibarıyla 29 milyar 70.8 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 27 Ekim'de 28 milyar 620.6 milyon dolara geriledi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 1 milyar 89.5 milyon dolardan 1 milyar 75.5 milyon dolara, ŞBS stokları da 61.6 milyon dolardan 58.9 milyon dolara indi.