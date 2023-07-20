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        Haberler Borsa Yabancı yatırımcı alımlara devam ediyor - Borsa Haberleri

        Yabancı yatırımcı alımlara devam ediyor

        Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 152,5 milyon dolarlık hisse senedi aldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 16:17
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        Yabancı yatırımcı alımlara devam ediyor
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

        Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 14 Temmuz haftasında net 152,5 milyon dolarlık hisse senedi alırken, 26,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 8,2 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

        Yabancılar, böylece son 5 haftada 1,45 milyar dolarlık hisse senedi alırken, Mayıs 2021'den bu yana ilk kez üst üste 6 hafta alıcı tarafında yer aldı.

        Yurt dışında yerleşik kişilerin 7 Temmuz itibarıyla 24 milyar 225,4 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 14 Temmuz itibarıyla 25 milyar 127,2 milyon dolara çıktı.

        Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 948,4 milyon dolardan 953,8 milyon dolara yükselirken, ŞBS stokları 69,3 milyon dolardan 60,9 milyon dolara indi.

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