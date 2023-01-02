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Fatih'te yabancı uyruklu kişileri gasp eden şüpheli tutuklandı

İstanbul'da gasp dehşeti yaşandı. Fatih'te yaşanan olayda kendini polis olarak tanıtıp yabancı uyrukluları gasp eden İranlı zanlı tutuklandı

Giriş: 02.01.2023 - 11:05 | Güncelleme: ABONE OL
Yabancı uyrukluları gasp eden İranlı'ya kelepçe!
Yabancı uyrukluları gasp eden İranlı'ya kelepçe!
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AA

İstanbul Fatih'te kendini polis olarak tanıtıp yabancı uyruklu kişileri gasp ettiği belirlenen İran uyruklu zanlı tutuklandı.

AA'da yer alan habere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9-28 Aralık 2022 tarihleri arasında Mesihpaşa ve Kemalpaşa mahallelerinde yabancı uyruklu kişileri hedef alarak dolandırıcılık ve gasp yaptığı belirlenen şüphelinin yakalanması için harekete geçti.

KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI

Yapılan incelemede, kendini polis olarak tanıtan şüphelinin, hedef aldığı kişileri çeşitli bahanelerle korkutup paralarını aldığı, bu şekilde gerçekleştirdiği 3 ayrı olayda 3 bin 200 dolar gasp ettiği ortaya çıktı.

Olayların failinin İran uyruklu S.T. (28) olduğunu tespit eden polis, şüpheli tarafından kiralandığı ve Kızılelma Caddesi'nde park halinde olduğu belirlenen otomobili takibe aldı.

Yılbaşından bir gün önce akşam saatlerinde otomobile binerek hareket eden ve kısa sürede polis tarafından takip edildiğini fark edip kaçmaya başlayan şüpheli, bir taksiye çarptıktan sonra yaya olarak kaçmaya çalıştı. Şüpheli S.T, kovalamacanın ardından yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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