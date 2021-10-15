Yabancı uyruklular arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

Rize Ardeşen ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde yabancı uyruklu 5 şahıs arasında çıkan tartışma bir anda bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi bıçaklarıyla 3 arkadaşını bıçakladı. Çevredekilerin bağrışması üzerine zanlılar kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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