Yabancı uyruklu terörist Samsun'da yakalandı

Samsun Sulh Ceza Hakimliğinden alınan karar kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat ve Özel Harekat Şube müdürlükleri ekipleri çalışma yürüttü.

Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG içinde faaliyet gösterdiği tespit edilen Suriye uyruklu M.A'nın Canik ilçesindeki ikametine operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan şüphelinin evinde yapılan aramada bulunan dijital materyallere de el konuldu. Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.