Yabancı uyruklu kadın 5'inci kattan düştü

İHA

İstanbul'da, 5'inci kattan düşen yabancı uyruklu kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 13 katlı binanın 5’inci katında halasıyla birlikte yaşayan yabancı uyruklu kadın, henüz bilinmeyen nedenle aşağı düştü.

BALKON DEMİRLERİ KIRILDI İDDİASI

Dairenin balkon korkuluklarının kırılmasıyla yere düştüğü iddia edilen kadının yardımına çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, bina çevresinde emniyet şeridi çekerek çalışma başlattı. Bina içi ve dışındaki deliller, incelemek üzere polis merkezine götürdü. Hastanede tedavi altına alınan kadın ise, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

'NASIL AŞAĞIYA DÜŞÜYOR, MEÇHUL'

Bina yöneticisi olan Nurullah İpekçi, "Bayanın yerde yattığını gördüm. Polisi ve ilk yardımı aradım. 5’inci kattan aşağı düşmüş. İlk başta hayat belirtisi yoktu. Somalili kadın. 22 yaşında. Şu anda vefat etmiş. Halasıyla beraber 7 kişi yaşıyorlardı. 4 tane korkuluk var. Onlar da kolona bağlı. Nasıl kırılıyor, nasıl kopuyor ve aşağı düşüyor. Meçhul” dedi.