Yabancı uyruklu iki grup birbirine girdi
Küçükçekmece'de, yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
İstanbul Küçükçekmece'de Mehmet Akif Mahallesi 1. Hilal Sokak'ta yabancı uyruklu iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle bıçaklı kavga çıktı.
Olayda 1 kişi sırtından aldığı bıçak darbesiyle yaralandı, kavgaya karışanlar bölgeden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Fotoğraf: İHA
Sağlık görevlilerinin hastaneye kaldırdığı yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Sokakta geniş güvenlik önlemi alan polis, çevredeki iş yerlerinin kamera kayıtlarını inceliyor.
Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.
*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.