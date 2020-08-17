Yabancı uyruklu eşini darbeden kişi gözaltına alındı - EDİRNE

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Alınan bilgiye göre, Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin arkasındaki boş arazide bir kadının darbedildiğini görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kendilerini görünce kaçan şüpheliyi gözaltına aldı.Eşi tarafından darbedilen ve yaşadığı korkuyla 3 çocuğuyla çalılıkların arasına gizlenen kadın, polisler ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.