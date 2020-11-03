Yabancı uyruklu arama kurtarma gönüllüleri, vefa borçlarını ödemek için özveriyle çalışıyor - İZMİR

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası, kente çok sayıda resmi ve sivil toplum kuruluşlarına ait arama kurtarma ekibi geldi.Bunlardan İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı arama kurtarma ekibi, bünyesindeki yabancı uyruklu görevli ve gönüllülerle dikkati çekiyor.Arnavutluk, Suriye, Mısır ve Afganistan'dan 4 kişinin yer aldığı ekip, enkaz altındakilerin hayata tekrar tutunması için yürütülen arama kurtarma çalışmalarında fedakarca görev alıyor.
- "Minnettarlığımızı ifade etmek için koştuk geldik"
Ekipte görev alan Arnavutluk vatandaşı Andi Mimini, AA muhabirine, eğitim için geldiği Türkiye'de İHH ile tanıştığını, 4 senedir de afet yönetimi koordinatörlüğü yaptığını söyledi.İzmir depremini Bursa'da çok şiddetli hissettiklerini anlatan Mimini, deprem sonrası hemen İzmir'e geldiklerini ifade etti.
Çalışmalara aralıksız devam ettiklerini kaydeden Mimini, "Yakın geçmişte Arnavutluk'ta deprem olmuştu. Türkiye, devlet ve millet olarak orada bizim yanımızda bulundu. Biz de bundan çok memnuniyet duyduk. Yardım sırası şimdi bize geldi. Arnavutlar olarak diğer gönüllü arkadaşlarımızla minnettarlığımızı ifade etmek için koştuk, geldik, çalışmalara katıldık." diye konuştu.
- "Allah yolunda buradayız"
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Yapı Denetimi Bölümü'nde öğrenci olan Suriyeli Alaa Eddin Darwish ise insanları kurtarmak için İzmir'e geldiklerini ve dün 2 kişinin cansız bedenini enkazdan çıkardıklarını anlattı.
Enkaz altında kalanları kurtarmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Darwish, "Allah yolunda buradayız. Türk milletine teşekkür etmek için buradayım." dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!