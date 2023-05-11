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Ankara'da PKK/KCK-PYD/YPG operasyonunda 20 gözaltı

Başkent'te terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda 20 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı

Giriş: 11.05.2023 - 10:11 | Güncelleme: ABONE OL
Yabancı uyruklu 20 şüpheliye terör gözaltısı
Yabancı uyruklu 20 şüpheliye terör gözaltısı
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AA

Ankara'da terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda 20 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu, çatışma bölgelerinde bulunan PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları, bir kısmının geçmiş yıllarda çatışma bölgelerinde terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen 23 yabancı uyruklu şüpheliye yönelik il genelinde operasyon başlatıldı.

Eş zamanlı operasyonda 20 şüpheli yakalandı, firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Elde edilen istihbari bilgiler ve analiz neticeleri kapsamında, YTS (Yabancı Terörist Savaşçı) kategorisinde değerlendirilen şüphelilerin, işlem ve sorguları sonrasında sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edilecekleri bildirildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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