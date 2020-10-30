Yabancı uyruklu 16 DEAŞ şüphelisi yakalandı - SAMSUN

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Atakum ve İlkadım ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.Operasyonda, terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Irak uyruklu 15 ve Suriye uyruklu bir kişi gözaltına alındı.Şüphelilerin ikametlerinde bulunan dijital materyallere el konuldu.

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