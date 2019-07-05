İstanbul'da taksilerine binen turistleri dolandırdıkları iddiasıyla taksicilere yönelik operasyon düzenlenmişti. 'Son Durak' adı verilen operasyonla gözaltına alınan 25 şüpheli, bugün İstanbul Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Habertürk'ten Emrah Doğru'nun haberine göre savcılığa çıkarılan şüpheliler "Serbest meslek sahibi kişilerin dolandırıcılığı" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. İki ayrı grup halinde İstanbul Nöbetçi 8. ve 9. Sulh Ceza Hakimliği'nce sorgulanan şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"DELİL DURUMU VE ŞİKAYETÇİLERİN YABANCI UYRUKLU OLMASI"

Mahkeme adli kontrol şartıyla serbest bırakma gerekçesinde "delil durumu, şüphelilerin müdahalelerine açık delilin bulunmayışı, müştekilerin büyük çoğunluğunun yabancı uyruklu olmalarından kaynaklı mahkeme evresinde uzunca bir uluslararası istinabe sürecinin yaşanmasının muhtemel görülmesi, ikametgahlarının belirli olması ve kaçma şüphesinin izlenmeyişi" ifadelerine yer verdi ve savcılığın tutuklama talebini reddetti.

ŞÜPHELİLER HAKKINDA YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI KONDU

Kararda ayrıca şüpheliler hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu ve haftada üç gün polis karakoluna imza vermek şartıyla adli kontrol talebinin uygulanmasına hükmedildi.

"YARGIDA TELAFİ EDİLMEYECEK ZARARLARA YOL AÇABİLMESİ"

Kararda ayrıca şikayetçilerin yabancı uyruklu olmasına dikkat çekilerek, bu kişilerin bulundukları ülkelerdeki mahkemelerde ifade vermelerinin ve ifadelerin Türkiye'ye gönderilmesindeki geçen zamanın yansıra şikayetçi ve şüphelilerin çokluğu sebebiyle yargılama sürecini uzatacağından bunun da telafi edilmeyecek zararlara yol açabileceğine dikkat çekildi.