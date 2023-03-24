Yabancı turist sayısında yüzde 37 artış

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2023 yılının ilk iki ayı için turizm rakamlarını açıkladı.
Türkiye'yi Ocak-Şubat döneminde ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37,31 artış göstererek 3 milyon 876 bin 381 oldu.
EN ÇOK RUSYA'DAN ZİYARETÇİ GELDİ
En çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında Rusya 507 bin 513 kişi ile birinci, Bulgaristan 318 bin 11 kişi ile ikinci, Almanya 288 bin 124 ile üçüncü sırada yer aldı. İran 225 bin 799 kişi ile 4. sırada bulunurken, Gürcistan 218 bin 655 kişi ile 5. oldu.
YÜZDE 59'U İSTANBUL'DAN GİRİŞ YAPTI
Ocak-Şubat döneminde gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları şehir yüzde 58,66 ile İstanbul oldu.
Giriş yapılan sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralaması şöyle:
1 - İstanbul - %58,66 (2 milyon 273 bin 860)
2 - Edirne - %12,00 (465 bin 169)
3 - Antalya - %9,80 (379 bin 830)
4 - Artvin - %6,21 (240 bin 586)
5 - Şırnak - %1,94 (75 bin 92)
SUUDİ AKINI SÜRÜYOR
Geçtiğimiz yıla göre turist sayısında en çok artış yaşanan ülke yüzde 2 bin 792 ile Suudi Arabistan oldu. Güney Kore yüzde 456, Japonya yüzde 387, Endonezya yüzde 335, Singapur yüzde 253 ile takipçi ülkeler oldu.