Yabancı sayısının düşürülmesini istiyor

Sarıca, A Milli Takım başantrenörlüğü döneminden bu yana Türk oyuncuların Basketbol Süper Ligi'nde yeteri kadar süre almadığını söylediğini aktardı.
Yabancı kuralının kısıtlayıcı gibi gözüktüğünü ancak bunun böyle olmadığını kaydeden Sarıca şöyle konuştu:
"Zaten Avrupa'da oynayan takımlarımız, özellikle Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'da 11'er yabancı oyuncu var. Türk oyuncu zaten süre alamıyor. Bence burada bir tane daha sayı azaltmaya gidilebilir. Türk oyuncular sahada daha fazla sorumluluk alabilir. Maçın sonunda karar verici, karar veren Türk oyuncuya ihtiyacımız var. Milli Takım'da da bence yaşadığımız en büyük sıkıntılardan bir tanesi bu."
Sarıca, ligde bazı Türk oyuncuların sadece maçın başında süre aldığını hatırlatarak, "Bence bu yeterli değil. Sonunda, karar verme anında o mekanizmayı devreye geçirecek, o yetiyi elde edecek süreyi bulmaları lazım. Belki bununla ilgili bir düzenleme yapılabilir. Ben açıkçası karşı çıkmam kendi adıma." ifadelerini kullandı.
İLK 20'DE TÜRK OYUNCU YOK
ING Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon takımlar 5 yabancı isme maç kadrolarında yer verebiliyor.
Şimdiye kadar oynanan maçlarda, maç başına süre alan isimler sıralamasında ilk 20'de Türk oyuncu bulunmuyor.
Maç başına en fazla oynayan isimler sıralamasında Galatasaray Nef'te 34 dakika 32 saniye sahada kalan Demarquis Dangelo Bost ilk sırada yer aldı. Yukatel Merkezefendi Belediyesi'nden Rihards Lomazs 33 dakika 40 saniye ve Frutti Extra Bursaspor'dan ayrılan Allerik Juwan Freeman 33 dakika 13 saniye ile takip etti.
Oyuncuların toplam süreleri sıralamasında ise ilk 20'de 2 Türk basketbolcu yer alıyor. Bu listede Darüşşafaka'dan Doğuş Özdemiroğlu 13, Beşiktaş Icrypex'ten Egehan Arna ise 16. durumda bulunuyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!