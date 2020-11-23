Yabancı öğrenciler, İzmir depremi sonrası Türk Kızılay gönüllüsü oldu

İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Türk Kızılay ekiplerinin çadır kentlerde depremzedelere yönelik hizmetleri hız kesmeden devam ediyor.
AFAD koordinasyonunda yaklaşık 9 bin gönüllü ve 300 çalışanıyla sahada görev yapan Türk Kızılay ekiplerinde Türkiye'ye üniversite eğitimi almak için gelen yabancı uyruklu öğrenciler de bulunuyor.
Azerbaycan, Somali, Yemen, Suriye, Mısır ve Afganistan uyruklu öğrenciler, depremin ilk gününden bu yana İzmir'deki depremzedelerin acılarını hafifletmek için görev yapıyor.
Azerbaycan'dan üniversite eğitimi almak için 2 yıl önce Türkiye'ye gelen Süleyman Aliyev, Uşak Üniversitesi Tarih Bölümü'nde eğitim aldığını, deprem sonrası arkadaşlarıyla Türk Kızılay gönüllüsü olmaya karar verdiklerini anlattı.
Yardım deposunda görev yaptığını belirten Aliyev, "İnsanların moralleri çok bozuk. Gönüllü olarak onlara destek vererek biraz da olsa onların yüzünü güldürmeye çalışıyorum." dedi.
Aliyev, Türkiye'nin Karabağ mücadelesinde Azerbaycan'ın her zaman yanında olduğunu, bu yüzden her zaman Türkiye'yi ana vatanı gibi gördüğünü anlattı.
Somalili Fatima Abdi ise Uşak Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde eğitim gördüğünü, depremzedelere yardım edebildiği için mutlu olduğunu dile getirdi.
Abdi, "Yardım deposunda çalıştım, aşevinde görev yaptım. İnsanlara yardım etmek çok güzel bir şey, acılar paylaştıkça azalır. Türk Kızılay da bu konuda çok başarılı işlere imza atıyor." diye konuştu.
Somalili öğrencilerden Fatun Ali de Türk Kızılayı kendi ülkesinde yaptığı çalışmalardan tanıdığını ifade ederek, "Depremi öğrenir öğrenmez onlar vasıtasıyla gönüllü olarak kente geldim. İnsanlar ilk günlerde nasıl bu kadar iyi Türkçe konuşuyorsunuz diye soruyordu. Ben de eğitim almak için geldiğimi söylüyordum. Umarım İzmir en kısa sürede yaralarını sarar." dedi.
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