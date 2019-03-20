TÜRKPATENT Faaliyet Raporu'ndan yapılan derlemeye göre, kuruma geçen yıl 120 bin 8 adet marka başvurusu yapıldı. Bu başvuruların 105 bin 996'sı tescil edildi.

Tescillerin 81 bin 911'i yerli, 24 bin 85'i ise yabancı markalar için yapıldı. 2017'de 77 bin 394 yerli marka, 8 bin 179 yabancı marka tescillenmişti. Böylece geçen yıl yabancı marka tescil sayısı yüzde 195 artış gösterdi.

YABANCI PATENT BAŞVURULARI DA ARTTI

Kuruma geçen yıl 7 bin 349'u yerli, 11 bin 155'i yabancı olmak üzere 18 bin 504 patent başvurusu yapıldı.

Yerli patent başvurusu 2017'ye göre yüzde 14,8 azalarak 8 bin 625'ten 7 bin 349'a geriledi. Yabancı patent başvuru sayısı ise yüzde 4,6 artışla 10 bin 658'den 11 bin 155'e yükseldi. Toplam patent başvuru sayısı 2017 yılına kıyasla yüzde 4,2 azaldı. Önceki yıl bu sayı 19 bin 283 idi.

Coğrafi işaret başvuru ve tescillerinde de son 2 yılda artış oldu.

2017 ve 2018 yıllarında toplam 470 coğrafi işaret başvurusu yapılırken, bunların 198'i tescil edildi. Böylece geçen yıl sonu itibarıyla tescilli coğrafi işaret sayısı 396'ya ulaştı.

Avrupa Birliği nezdinde incelemesi devam eden başvuruların sayısı geçen yıl 4 yeni dosyanın eklenmesiyle (Bayramiç beyazı, Antep lahmacunu, Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini ve Giresun tombul fındığı) 14'e yükseldi.

Tescilli coğrafi işaretlerin ürün gruplarına göre dağılımında gıda yüzde 56 ile ilk sırada yer aldı. Bu grubu yüzde 21 ile tarım, yüzde 19 ile el sanatları ve yüzde 2 ile maden ve diğer ürün grupları takip etti.

TASARIM TESCİLİNDE İSTANBUL LİDER

Tasarım bazlı başvuru sayıları, geçen yıl 2017'ye göre yüzde 9 düşüş göstererek 36 bin 600 olarak kayıtlara geçti.

Tasarım bazlı tesciller, geçen yıl 2017'ye göre yüzde 9 azalarak 34 bin 869 oldu. Tasarım bazlı tescillerde İstanbul 14 bin 998 ile ilk sırada yer aldı. Bu ili 3 bin 729 tescille Kayseri, 3 bin 146 ile Bursa, 2 bin 635 ile Ankara, 2 bin 451 ile Gaziantep, bin 518 ile İzmir ve bin 348 tescille Konya izledi.