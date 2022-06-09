AA

Türkiye'nin Ermenistan ile sınırını oluşturan Aras Nehri'nin kıyısındaki Aras Kuş Halkalama ve Eğitim İstasyonu'na dünyanın birçok yerinden gelen gönüllü gençler, kuş bilimine katkı sağlıyor.

Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, KuzeyDoğa Derneği, Iğdır, Kars Kafkas ve Koç üniversitelerinin iş birliğiyle yürütülen çalışmalarda gönüllülük sistemiyle hizmet veren istasyona gelen, yurt içi ve yurt dışındaki öğrenci ve doğa tutkunu gençler, gelecekte meslek edinecekleri kuş bilimini öğrenmek için halkaladıkları kuşları gözlemliyor.

İsveç'ten Aras Kuş Cenneti'ne gelen lisanslı halkalayıcı Ebba Adolfsson (20) ve Julia Hagström de (21) kuş halkalayarak hem tecrübe ediniyor hem de yapılan bilimsel çalışmalara katkıda bulunuyor.

Aras Kuş Halkalama ve Araştırma İstasyonu Sorumlusu Kayhan Ağırkaya istasyondaki faaliyetlere pek çok ülkeden kuş sever gönüllülerin katıldığını söyledi.

Son olarak İsveç'ten Ebba ve Julia'nın istasyona gelen gönüllü kuş gözlemcisi olduğunu anlatan Ağırkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstasyonumuza yerli yabancı birçok kuş gözlemleyicisi gelmektedir. Özellikle uzman kuş halkalayıcıları başka ülkelerden gelerek istasyonumuzda kuş halkalaması yapıyor. Dünyanın farklı yerlerinden gelen gönüllüler çalışmalarımıza katılıyor. Ebba, gecen yıl halkalama uzmanı olarak buraya gelmişti, bu yıl yine geldi. Yabancılar burayı çok seviyor, çünkü burası çok geniş bir biyoçeşitliliğe sahip, fazla kuş türene ev sahipliği yapan bir alan. Aras Kuş Cenneti, Asya, Avrupa ve Afrika kıtasından gelen kuş türlerinin kesiştiği nokta olduğu için göçmen kuşların göç yolu üzerinde bulunuyor. Aras Kuş Cenneti, zengin çeşitliğiyle yerli ve yabancı kuş bilimiyle ilgilenen birçok gönüllünün de dikkatini çekiyor."

Gönüllülerden Hagström da Aras Kuş Halkalama İstasyonu'na ilkbahar döneminde kuş halkalaması yapmak için İsveç'ten geldiğini söyledi.

"ARAS, KUŞ TÜRÜ AÇISINDAN ÇOK ZENGİN"

İki yıl önce liseden mezun olduğunu anlatan Hagström, şunları söyledi:

"Lisanslı halkacıyım, yaklaşık iki yıldır dünyanın birçok yerinde kuş halkalıyorum. Önümüzdeki, sonbahar üniversitede biyoloji okumaya başlayacağım. İsveç'te başka bir halkalama istasyonunda çalışıyordum, buranın methini çok duydum. Daha önce de buraya gelen halkacılar, alanı bana çok iyi anlattı. Buranın yoğun kuş göç yolu üzerinde bulunduğunu, insanların çok iyi ve çok keyifli bir yer olduğunu söylediler. Aras, kuş türü açısından çok zengin bir yer. İsveç'te görmeyi hayal bile edemeyeceğimiz birçok kuş türünü Aras'ta görebiliyoruz. Arkadaşım Ebba ile KuzeyDoğa Derneği ile irtibata geçtik, onlar da onaylayınca buraya birlikte geldik."

Kuş halkalama istasyonunun da yer aldığı Aras Kuş Cenneti'nin kuş gözlemlenmesi ve halkalanması anlamında beklentilerin çok üstünde olduğunu kaydeden Hagström, şu ifadeleri kullandı:

"Nöbetleşerek ağlara kuş toplamak için giden arkadaşlarımızın halkalamak için getirdikleri kuş torbalarında hangi türün çıkacağını tahmin bile edemiyoruz, bizim için büyük sürprizler çıkabiliyor, aynı zamanda üzerimizden uçan, yakalayamadığımız ama gördüğümüz birçok türler de var. Bu nedenle, büyük bir hevesle burayı herkese tavsiye ediyorum."

Ebba Adolfsson da kuş gözlemlemeyi çok sevdiği için bu alanda kendisini geliştirdiğini ve bu bilim dalıyla uğraşmak istediğini belirtti.

Aras Kuş Cenneti'ne, daha önce burada çalışma yürüten Hagström'ün tavsiyesiyle geldiğini anlatan Adolfsson, sözlerini, "Aras'a ilişkin iyi bir beklentim vardı fakat bu kadar rengarenk ve çeşitli kuşları gözlemlemek, görmek çok iyi, burada çalışmayı çok seviyorum. Buraya nisanın başında geldim, haziran sonlarına doğru ülkeme geri döneceğim, çok sevdiğim için eylül gibi bir daha gelmeyi düşünüyorum" diye tamamladı.