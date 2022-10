Yabancı katılımcılardan The Bodrum Cup yelken yarışları organizasyonuna övgü dolu sözler...

Yarışmaya yerli yelken tutkunlarının yanı sıra yabancılar da yoğun katılım gösteriyor.



Bodrum Cup Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs salgını döneminde uçuşların azalmasıyla yabancı katılımcı sayısında düşüş yaşadıklarını ama bu yıl yaptıkları forum organizasyonuyla seslerini uzağa duyurmayı başardıklarını söyledi.



Yabancı sayısında ciddi bir katılımcıya ulaştıklarını belirten Uysal, organizasyonun yaklaşık yüzde 35 katılımcı teknesinin yabancılardan oluştuğuna işaret etti.



Yabancıların ülkelerinden Bodruma gelerek tekne kiralayıp yarışlara katıldıklarını anlatan Uysal, "Şu anda en çok Avrupa ülkelerinden katılımcımız bulunuyor. Onlar bu organizasyonda bulundukları için şanslı olduklarını düşünüyorlar, biz de öyle düşünüyoruz. Bunu görmek bizleri de çok mutlu ediyor." dedi.



Yarışlarda hiçbir ayrım yapılmadan rüzgara karşı mücadele edildiğini dile getiren Uysal, şöyle konuştu:

"The Bodrum Cupın Bodrum ekonomisine çok büyük bir katkı yaptığını düşünüyorum çünkü kendi yaptığımız harcamaların yüzde 92sini Bodrum bölgesinden yapıyoruz. Gelen katılımcıların ekonomiye çok büyük bir katkısı oluyor. Tanıtım anlamında muazzam ölçümlenebilir bir katkımız oluyor. Bunların tamamını mavi ekonomiyi konuştuğumuz turizm forumunda değerlendirme fırsatımız oldu. Dünyanın her yerinden gelen insanlar Bodrumu, mavi ekonomiyi, mavi yolculuğu ele aldılar."

Uysal, 34 yıldır devam eden yarışmaya hiç ara vermeden katılan teknelerin olmasının kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

Michael Mathias: "Her yıl buraya gelmek için sabırsızlanıyorum"



Güney Afrikalı Michael Mathias da bu yıl The Bodrum Cupta sadece misafir olduklarını belirterek, "Gerçekten olağanüstü bir etkinlik. Organizasyon ve buradaki insanlar gerçekten harika. Bence bu organizasyon, yerel halka olan desteği temsil etmesi açısından oldukça değerli ve burada emeği geçen herkes harika iş çıkardı. Yarışmacıları ve ruhlarını hissedebilmek gerçekten çok güzeldi. Bu gerçekten öyle bir organizasyon ki her yıl buraya gelmek için sabırsızlanıyorum." diye konuştu.

İngiliz Robert Radway ise geçen yıl da katıldıkları organizasyondan çok etkilendiklerini ve büyük keyif aldıklarını dile getirdi.



Yarışlarda iyi bir tecrübe yaşadıklarını anlatan Radway, tekrar katılmalarında yarışmacıların ve organizasyon yetkililerinin misafirperverliğinin etken olduğunu vurguladı.

Organizasyonda yer alan İtalyan Domenico Romeo da denizde kendisini çok iyi hissettiğini anlatarak, yarışmaya 5 kez katıldığını söyledi.



Yarışların çok ilgi çekici olduğuna işaret eden Romeo, "The Bodrum Cup birçok ülkeyi bir araya getirmeyi amaçlayan iyi bir yarış organizasyonu. Yarışta birçok yabancı bayraklı yelkenli gördüm. Bence The Bodrum Cup sadece Türkiye ile sınırlı bir yarış organizasyonu olmasının ötesinde, uluslararası bir yarış organizasyonu kimliğini taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Norveçli Janita Marolia da geçmiş yıllarda The Bodrum Cupa misafir gözlemci olarak katıldıklarını, bu yıl ikinci kez yarıştıklarını dile getirdi.



Herkesin çok yardımsever olduğuna da değinen Marolia, "Burada insanlar dost canlısı. En önemlisi de bu atmosferin çok güzel olması. Bu devasa guletleri tam yelken açmış bir şekilde görmek gerçekten olağanüstüydü. Çok güzel bir yarış oluyor." ifadelerini kullandı.