'Yabancı ilgisinin toparlanmasını beklemiyoruz'

AA

Yapı Kredi Yatırım "İki Yönlü Hikaye" başlıklı kapsamlı hisse senedi görünüm raporunu yayımladı. Rapora göre kurum, gelecek dönem için iki aşamalı bir süreç öngörüyor. İlk aşamada, gelecek haftalarda piyasaların yukarı yönlü seyretmesini ve Türk hisse senetlerinin küresel piyasalara göre daha iyi performans göstereceğini düşünüyor.

İkinci aşamada ise eylül itibarıyla, piyasalarda son bir düşüş dalgası ile yeni dip seviyeler görülebileceği tahmin edilirken bu durumun alım yönlü kullanılabileceği öneriliyor. Ayrıca yılın ikinci yarısı için devam eden makro belirsizliklerin, piyasadaki dalgalı yapının devamını işaret ettiği belirtiliyor.

Riskli varlıklarda küresel ölçekte kısa süreli fakat keskin bir ayı piyasası karşı rallisi bekleyen Yapı Kredi Yatırım, sonrasında yeni diplerin olacağı bir son çeyrek tahmin ediyor.

Yayınlanan raporda hisse senedi piyasalarındaki yeni dip seviyelerin Fed'in yıl sonundan önce havlu atmasına neden olabileceği ve bunun da gelişmekte olan ülkeler, altın gibi emtialar ve maden şirketleri için destekleyici olabileceği belirtiliyor.

Raporda; Fed'in muhtemel güvercin adımlarının gelişmekte olan ülkelere katkısı ve yerli yatırımcıların seçenek azlığının, BIST’te aşağı yönlü riskleri sınırlayacağı ifade ediliyor.

ENERJİDE KÂR BEKLENTİSİ YÜKSEK

Öte yandan raporda yıl sonu kâr beklentisi yüksek olan sektörler arasında enerji, yiyecek-içecek, perakende, havacılık, savunma ve kimya gösteriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Yatırım Genel Müdürü Yılmaz Arısoy, 2022 yılının ilk yarısının, Yapı Kredi Yatırım’ın ocak ayında yayınladığı Strateji Raporu’nda yer verilen görüşlerle uyumlu seyrettiğini belirtti.

Arısoy, kısa vadede tarihi diplere gerileyen yabancı yatırımcı ilgisinin toparlanmasını beklemediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yüksek enflasyona karşı reel getiri arayan yerli yatırımcıların iştahı, piyasanın yönünde belirleyici olacak. Yılın ilk yarısında enflasyonun yüzde 9 altında kalan getirisine rağmen BIST, diğer yatırım ürünlerine kıyasla en yüksek getiriyi sağlayan finansal araç oldu. Bu seyrin, yılın ikinci yarısında da devam etmesini bekliyoruz. İncelememiz altındaki şirketler için ortalama yüzde 52 artış potansiyeli hesaplıyoruz. Sektör ve hisse tercihlerinde ana temanın enflasyona karşı korunma olacağını düşünüyoruz.’’