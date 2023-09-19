Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Ekonomi Para Yabancı ekonomistler, TCMB politika faizi beklentilerini açıkladı - Para Haberleri

        Yabancı ekonomistler, TCMB politika faizi beklentilerini açıkladı

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), perşembe günkü Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini 500 baz puan artırılması beklenirken, 600 baz puanlık artırımın da seçenekler arasında yer alabileceği bekleniyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 11:30 Güncelleme: 19.09.2023 - 11:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yabancı ekonomistlerin faiz beklentisi
        ABONE OL
        ABONE OL

        TCMB'nin enflasyonla mücadele kapsamında enflasyonun ana eğilimini geriletmek için sıkı para politikasına devam etmesi bekleniyor.

        Societe Generale Baş Orta-Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika (CEEMEA) Stratejisti Marek Drimal, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, TCMB'nin eylül ayında politika faizinde büyük bir artış daha gerçekleştirebileceğini belirtti.

        Bu kez piyasanın yüzde 30 olan beklentisine kıyasla politika faizinin 600 baz puanlık artışla yüzde 31'e çıkarılabileceği öngörüsünde bulunan Drimal, Türkiye'de enflasyonun son aylarda yeniden canlanması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın enflasyon sorunuyla mücadeleye yönelik para politikası adımlarını onaylaması göz önünde bulundurulduğunda bankanın beklentilerin üzerine çıkabileceğini ifade etti.

        REKLAM

        "DAHA BÜYÜK BİR FAİZ ARTIŞI GÖZ ARDI EDİLEMEZ"

        Daha büyük bir artışın bile göz ardı edilemeyeceğini aktaran Drimal, "Bunun daha küçük bir artıştan daha muhtemel olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki aylarda daha da sıkılaşma bekleniyor ve yılın 4. çeyreğinde de 600 baz puanlık artış öngörüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Bluebay Varlık Yönetimi Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash de TCMB'nin politika faizinde 500 baz puanlık artırıma gideceği öngörüsünde bulundu.

        Bu arada TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 500 baz puan artırılarak yüzde 30'a çekileceğini tahmin ediyor.

        Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 750 baz puan artırılarak yüzde 17,50'den yüzde 25'e yükseltilmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "Dış finansmanda yaşanan problemler çözülüyor"
        "Dış finansmanda yaşanan problemler çözülüyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümü kesmeye hakkın yok, saygı duyacaksın
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümü kesmeye hakkın yok, saygı duyacaksın
        Yıldız golcü Dzeko, İtalyan basınında!
        Yıldız golcü Dzeko, İtalyan basınında!
        Dekan yardımcısını bıçaklamıştı! Kız öğrencinin ifadesi ortaya çıktı!
        Dekan yardımcısını bıçaklamıştı! Kız öğrencinin ifadesi ortaya çıktı!
        Filenin Sultanları Peru'yu da geçti: 3-1
        Filenin Sultanları Peru'yu da geçti: 3-1
        İstanbul'da dehşet görüntü! 3 kez ölümden döndü!
        İstanbul'da dehşet görüntü! 3 kez ölümden döndü!
        Aslan'a şifreler Molde'den!
        Aslan'a şifreler Molde'den!
        Tarihi Yarımada'dan vazgeçemiyor
        Tarihi Yarımada'dan vazgeçemiyor
        Sosyal medya fenomeninden kanlı düello!
        Sosyal medya fenomeninden kanlı düello!
        Kadro değişiyor!
        Kadro değişiyor!
        Almanya da haftada 4 gün çalışmaya hazırlanıyor
        Almanya da haftada 4 gün çalışmaya hazırlanıyor
        Yüzlerce göçmen ABD sınırında
        Yüzlerce göçmen ABD sınırında
        Felaketin ardından altyapının yüzde 70'i hasar gördü!
        Felaketin ardından altyapının yüzde 70'i hasar gördü!
        Elon Musk: Amerikan tanrılarının huzurunu kaçıran titan
        Elon Musk: Amerikan tanrılarının huzurunu kaçıran titan
        "Çok büyük beklentilerimiz var"
        "Çok büyük beklentilerimiz var"
        TCMB Eski Başkanı’ndan Erkan değerlendirmesi
        TCMB Eski Başkanı’ndan Erkan değerlendirmesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD basınına konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD basınına konuştu
        Musk: X yakında tamamen ücretli olabilir
        Musk: X yakında tamamen ücretli olabilir
        Gündelikçi için asgari ücret desteği
        Gündelikçi için asgari ücret desteği
        Süpermarketlerdeki gıdaların ve kozmetik ürünlerin yarısında olan palmiye yağının 'alternatifi bulunmuş olabilir'
        Süpermarketlerdeki gıdaların ve kozmetik ürünlerin yarısında olan palmiye yağının 'alternatifi bulunmuş olabilir'
        Habertürk Anasayfa