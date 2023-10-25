REKLAM advertisement1

Societe Generale Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika Stratejisti Marek Drimal, AA muhabirine, TCMB'nin politika faizini 300 baz puan artırarak yüzde 33'e çıkarabileceğini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "Pozitif reel faiz enflasyon beklentilerini dizginlemek için olmazsa olmazımız, buna yaklaşmış durumdayız" açıklamasında bulunduğunu anımsatan Drimal, bunun da TCMB'nin hem ekim ayı toplantısında hem de ileriki aylarda faiz artırımlarına devam edeceği anlamına geldiğini aktardı.

Zayıf TL'den kaynaklanan ana enflasyonist etkinin muhtemelen geride kaldığını dile getiren Drimal, enflasyonun 2023'ten 2024'e geçerken zirve yaptıktan sonra 2024'te yavaşlamasının beklendiğini vurguladı.

Drimal, TCMB'nin politika faizini yıl sonuna kadar yüzde 38'e 2024'ün 1. çeyreğinde de yüzde 40'a çıkarabileceği öngörüsünde bulundu.

REKLAM

Medley Advisors Piyasa Araştırma Başkanı Nick Stadtmiller de TCMB'nin gelecek hafta politika faizini 500 baz puan artırabileceğini kaydetti.

''Etkin politika duruşu zaten politika faizinin önerdiğinden daha sıkı, bankalar müşterilerin lira mevduatları için yaklaşık yüzde 45 ödüyor'' ifadelerini kullanan Stadtmiller, Merkez Bankası'nın politika faizini daha da artırarak bankacılık sektöründeki piyasa faiz oranlarındaki artışı yakalamaya çalıştığını söyledi.

Para politikasının gecikmeli hareket etme eğiliminde olduğunu vurgulayan Stadtmiller, bu nedenle son dönemde finansal koşullardaki sıkılaşmanın etkilerinin ekonomide 2024 ortalarına kadar hissedilmesinin beklenmediğini ifade etti.

Stadtmiller, Merkez Bankası için asıl zorluğun gelecek yıl Kur Korumalı Mevduat miktarını azaltırken liradaki istikrarı korumak olduğunu aktardı.

"YIL SONUNDA YÜZDE 40'A ULAŞABİLİR"

Deutsche Bank Stratejisti Christian Wietoska ise TCMB'nin faiz artırım döngüsüne devam edeceğini belirterek, bankanın ekim ayı toplantısında politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 35'e çıkaracağı öngörüsünde bulundu.

Politika faizinin yıl sonunda yüzde 40'a ulaşabileceğini aktaran Wietoska, ''Döviz kurundaki dalgalanmalar, ücret artışları ve vergi ayarlamalarının geçişkenlik etkilerinin azalmasını beklerken, enflasyon görünümü zorlu olmaya devam ediyor. Son perakende satış verilerine göre yurt içi talepte normalleşme işaretleri olumlu yansıyabilir ancak pozitif çıktı açığını endişe verici olarak görmeye devam ediyoruz.'' dedi.

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 500 baz puan artırılarak yüzde 35'e çekileceğini tahmin ediyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 40 oldu.